«Я туда не вернусь»: подруга 3 месяца проработала в Пятерочке, рассказала, почему оттуда люди бегут как с тонущего корабля

Как устроиться на работу: стажировка как бесплатный труд и касса как проверка на прочность

Заходя в сетевой магазин шаговой доступности, покупатели часто испытывают раздражение: грязные полы, отсутствие ценников, занятые сотрудники. Но почему так происходит? История, рассказанная бывшей сотрудницей "Пятерочки", приоткрывает завесу над этой внешней неразберихой. За этим стоит не лень работников, а система, работающая на пределе человеческих возможностей.

Процесс трудоустройства оказался простым: короткое собеседование и приглашение на двухдневную стажировку. Сюрприз: стажировка не оплачивается. Если соискатель не подходит, сеть получает бесплатную рабочую силу.

Касса – главный источник стресса для новичков. Постоянные акции, скидочные карты, бонусы, сбои в системе, недовольные покупатели, не способные списать баллы. Справиться с этим на второй день оказывается непосильной задачей. Каждый сотрудник, будь то продавец или выкладчик, обязан работать на кассе. Тот, кто не справляется с "адской машиной", уходит в первую неделю. Касса становится первым ситом, отсеивающим слабых.

Реальность рабочей смены: пять сотрудников и полумиллионная выручка

В небольшом магазине в смене работает около пяти человек, ответственных за выручку и выполнение всех задач. Они разрываются между:

Кассами : где постоянно скапливаются очереди из недовольных покупателей. Это похоже на передовую, где каждую минуту нужно отражать атаки претензий.

: где постоянно скапливаются очереди из недовольных покупателей. Это похоже на передовую, где каждую минуту нужно отражать атаки претензий. Выкладкой товара : поступление происходит почти ежедневно.

: поступление происходит почти ежедневно. Разгрузкой фур : часто грузчик работает один, либо его нет вообще. Тяжелые ящики с водой, сахаром и сетки с овощами таскают в основном женщины. Это напоминает марафон с препятствиями, где каждый ящик – дополнительное испытание.

: часто грузчик работает один, либо его нет вообще. Тяжелые ящики с водой, сахаром и сетки с овощами таскают в основном женщины. Это напоминает марафон с препятствиями, где каждый ящик – дополнительное испытание. Уборкой помещения: отсутствие уборщицы вынуждает сотрудников мыть полы и подсобные помещения.

В торговом зале – завалы из неразобранных товаров, на кассе – недовольные покупатели. Сотрудники лишены возможности полноценно поесть или отдохнуть. Обеденный перерыв составляет 10 минут в подсобном помещении, еда – на ходу. К концу смены ноги "гудят как провода", но присесть нельзя – за это могут оштрафовать. Чувство усталости накапливается, словно долг, который невозможно погасить.

Заработная плата и руководство: как повезет

Подруге повезло с адекватным директором, готовым работать наравне с остальными. Но даже в этом случае график 2/2 по 12 часов растягивался до 14 (приходилось приходить за полчаса до открытия и оставаться на 40 минут после закрытия магазина). За это полагается 30–34 тысячи рублей. Обязанности включают в себя работу кассира, грузчика, уборщика и продавца, каждая из которых должна оплачиваться отдельно. В итоге все обязанности оплачиваются по одной ставке.

Причины увольнения: здоровье дороже

Подруга уволилась через три месяца: дважды возникал прострел в пояснице, приходилось работать на обезболивающих из-за нежелания оформлять больничный лист более чем на два дня. К этому стоит добавить пьяных посетителей, кражи и ночные инвентаризации.

На эту работу соглашаются от безысходности: студенты, люди, которых не берут ни на какую другую работу, и те, у кого есть срочные кредиты. Как только появляется более приемлемый вариант, они уходят. Это объясняет текучку кадров и ощущение, что в магазине работают "разгильдяи".

В следующий раз, стоя в очереди на кассу, стоит проявить терпение. Возможно, перед вами не "раздолбай", а человек, работающий четырнадцатый час, уже разгрузивший фуру, вымывший полы и пытающийся разобраться с очередной акцией, не позволяюшей списать баллы.

Информация основана на личном опыте автора блога. Описанные ситуации взяты из реальной жизни и не являются рекламными материалами для какой-либо торговой сети или товара.

