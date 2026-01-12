Театралам Сыктывкара покажет спектакли труппа из соседнего региона

27-28 января театралы Сыктывкара смогут насладиться тремя спектаклями в рамках гастролей в столицу Коми труппы из Котласа. С какими постановками к нам приедут соседи по Северо-Западу - выяснил «Про Город».

Как сообщили нашему изданию в академическом театре драмы имени Виктора Савина, в течение двух дней гостить здесь будут коллеги - коллектив Котласского драматического театра.

Это единственный профессиональный храм искусства на юге Архангельской области. Он был создан более 90 лет назад. В составе нынешней труппы заслуженные артисты РФ и мастера сцены — представители классической театральной школы. Каждый сезон театр ставит не менее восьми премьерных спектаклей для детей и взрослых на родной сцене.

Регулярные обменные гастроли стали доброй традицией в рамках сотрудничества поморов с театром драмы имени Савина.

Кстати, спектакли котлассной труппы любят поклонники искусства не только у нас. Артистов благодарят овациями зрители Кировской, Мурманской, Вологодской, Владимирской, Ярославской, Псковской, Пермской, Ивановской областей. На счету театра успешные поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также в Беларусь.