Театралам Сыктывкара покажет спектакли труппа из соседнего региона

Театралам Сыктывкара покажет спектакли труппа из соседнего региона Фото автора

27-28 января театралы Сыктывкара смогут насладиться тремя спектаклями в рамках гастролей в столицу Коми труппы из Котласа. С какими постановками к нам приедут соседи по Северо-Западу - выяснил «Про Город».

Как сообщили нашему изданию в академическом театре драмы имени Виктора Савина, в течение двух дней гостить здесь будут коллеги - коллектив Котласского драматического театра.

Это единственный профессиональный храм искусства на юге Архангельской области. Он был создан более 90 лет назад. В составе нынешней труппы заслуженные артисты РФ и мастера сцены — представители классической театральной школы. Каждый сезон театр ставит не менее восьми премьерных спектаклей для детей и взрослых на родной сцене. 

Регулярные обменные гастроли стали доброй традицией в рамках сотрудничества поморов с театром драмы имени Савина.

Кстати, спектакли котлассной труппы любят поклонники искусства не только у нас. Артистов благодарят овациями зрители Кировской, Мурманской, Вологодской, Владимирской, Ярославской, Псковской, Пермской, Ивановской областей. На счету театра успешные поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также в Беларусь.

«27 января на нашей сцене наши гости покажут спектакль «Труффальдино» (12+) по пьесе Гольдони «Венецианский переполох». А 28 января состоятся сразу два показа: это сказка Киплинга «Маугли» (0+) и мистическая комедия Ольховской «Призрак» (16+)», - уточнили «Про Городу» в театре.

Руководство храма искусства приглашает сыктывкарских поклонников классики провести время в театре и посмотреть увлекательные представления гастролеров.

Галина СЕРГЕЕВА 

