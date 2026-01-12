В Республике Коми активно развивается сеть молодежных центров
- 08:45 12 января
- Инесса Богатая
По инициативе Ростислава Гольдштейна в регионе идет работа по модернизации инфраструктуры для молодого поколения. Об этом сообщает "Комиинформ".
В минувшем году обновленные и совершенно новые молодежные площадки открылись в Сыктывкаре и Сосногорске. Кроме того, расширился функционал Республиканского молодежного ресурсного центра в столице региона.
Эти площадки представляют собой современные центры, где молодые люди могут учиться, заниматься творчеством, общаться и разрабатывать проекты. Здесь они получают возможность воплощать в жизнь свои идеи, находить соратников и получать всестороннюю поддержку для развития.
В текущем году планируется открыть новые молодежные центры в Печоре, селе Визинга и Воркуте, расширяя географию доступной инфраструктуры.
Развитие молодежной инфраструктуры является одним из ключевых направлений национального проекта "Молодежь и дети", инициированного государством.
