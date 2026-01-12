В Республике Коми активно развивается сеть молодежных центров

По инициативе Ростислава Гольдштейна в регионе идет работа по модернизации инфраструктуры для молодого поколения. Об этом сообщает "Комиинформ".

В минувшем году обновленные и совершенно новые молодежные площадки открылись в Сыктывкаре и Сосногорске. Кроме того, расширился функционал Республиканского молодежного ресурсного центра в столице региона.