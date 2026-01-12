В Коми расследуют покушение на полицейского: Бастрыкин взял дело под контроль

Глава Следственного комитета России лично проконтролирует ход расследования уголовного дела о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Указание дано руководителю регионального управления СК Алексею Исаеву. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ведомство.

Напомним, производство открыто в отношении 38-летнего жителя села Кельчиюр (Ижемский район), по статье о посягательстве на жизнь представителя власти.