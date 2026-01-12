В Коми расследуют покушение на полицейского: Бастрыкин взял дело под контроль
- 12:45 12 января
- Инесса Богатая
Глава Следственного комитета России лично проконтролирует ход расследования уголовного дела о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Указание дано руководителю регионального управления СК Алексею Исаеву. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ведомство.
Напомним, производство открыто в отношении 38-летнего жителя села Кельчиюр (Ижемский район), по статье о посягательстве на жизнь представителя власти.
По предварительным данным, 10 января в населенном пункте подозреваемый устроил стрельбу из охотничьего ружья, создавая угрозу для окружающих и нарушая спокойствие граждан. При попытке задержания, прибывшим на место силовикам, мужчина оказал вооруженное сопротивление и ранил одного из них. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Добавим, что нападавшего оперативно задержали. Следствие настаивает на заключении под стражу в качестве меры пресечения.
