Готовлю только так: идеальная кабачковая запеканка — будете делать пока не закончатся кабачки

Стремление к идеальной фигуре и крепкому здоровью не требует изнурительных диет и бесконечных тренировок. Секрет успеха – в гармоничном образе жизни, где есть место и вкусной, и полезной еде, и умеренным физическим нагрузкам, сообщает портал "Хибины". Это как баланс на канате, где важно не переусердствовать, а найти свою золотую середину.

Экстремальные методы, такие как голодание или чрезмерные физические нагрузки, могут нанести вред здоровью. Начать путь к здоровому образу жизни лучше с небольших изменений: увеличьте количество свежих овощей и фруктов в своем рационе. Это как посадить семя, которое со временем принесет плоды.