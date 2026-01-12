Хотели оливковое масло – получили "гремучую" смесь: Роскачество назвало марки-фальсификаты

Осторожно: в бутылках с оливковым маслом скрывается обман. Результаты проверки Роскачества заставляют задуматься о том, что мы на самом деле добавляем в салат. Эксперты исследовали 15 популярных марок, и результаты разочаровывают: почти половина не соответствует заявленному качеству.

Современные лабораторные методы позволяют раскрыть правду об оливковом масле. Специалисты Роскачества провели анализ жирнокислотного состава каждого образца, чтобы выявить "нелегальные" добавки. Обнаружили, что некоторые производители разбавляют свою продукцию более дешевыми растительными маслами, такими как подсолнечное или рапсовое, чтобы сэкономить, но продают ее по цене премиального оливкового масла. Получается, что мы платим за "оливки", а получаем "подсолнухи".

К сожалению, в список нарушителей попали и марки, которые позиционируют себя как производители оливкового масла высшего качества:

Agrolive

Columb

Feudo Verde

Nygellaoil

Vesuvio

Особое внимание привлекли Columb и Olive Tree. Они продавались как смесь оливковых масел, но даже в них были обнаружены посторонние жиры, не соответствующие этой категории. Получается, даже "смесь" оказалась не честной. Здесь прослеживается очевидное мошенничество и погоня за прибылью любой ценой.

Как "маслоделы" нас обманывают: схема обмана

Роскачество раскрыло хитроумную схему, которую используют недобросовестные производители. На полке магазина стоит бутылка с "оливковым маслом", и покупатель уверен, что приобретает натуральный продукт. Однако при таможенном оформлении товара используется код ТН ВЭД, обозначающий смесь растительных масел. Формально закон не нарушен, но потребитель введен в заблуждение. Это как фокус, где ловкость рук скрывает правду.

Бренды с безупречной репутацией: кому можно верить

Не стоит отчаиваться. На фоне разочаровывающих результатов исследования, нашлись и марки, подтвердившие безупречное качество:

Filippo Berio

Monini

ITLV

Vegetelle

De Cecco

Olivea

Borges

Эти производители доказали, что можно оставаться верными высоким стандартам. Их продукция оправдывает ожидания требовательных гурманов. Это как маяки, указывающие верный путь в мире оливкового масла.

Совет покупателям: как не стать жертвой обмана

При выборе оливкового масла будьте внимательны. Не полагайтесь только на красивую упаковку, обратите внимание на репутацию бренда. Качество масла влияет не только на вкус блюд, но и на наше здоровье. Помните, что наше здоровье – в наших руках, поэтому будьте внимательны при выборе продуктов.

