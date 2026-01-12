Аферисты "очистили" сбережения жителей Коми под видом сотрудников ФСБ и Центробанка
Жители региона продолжают становиться жертвами изощренных мошеннических схем, теряя крупные суммы, доверившись злоумышленникам, обещающим спасти их сбережения на "безопасных счетах", информирует пресс-служба МВД по республике.
В полицию Усинска обратился 57-летний местный житель, ставший жертвой телефонных аферистов. Мужчина рассказал, что поверил звонившим, представившимся сотрудниками ФСБ и прокуратуры. Они убедили его в попытках несанкционированного доступа к его финансам и оформлении на его имя множества кредитов. В течение недели, под психологическим давлением, он обналичил и перевел на указанный мошенниками "безопасный счет" 2, 1 миллиона рублей личных накоплений и около 600 тысяч рублей кредитных средств.
Аналогичный случай произошел с 33-летним жителем Сосногорска, потерявшим более миллиона рублей. Он предоставил код из СМС-сообщения лжепредставителю почтовой службы, после чего с ним связался "сотрудник Центробанка". Тот сообщил о хакерской атаке на его счета и убедил перевести все средства на "сверхзащищенную" ячейку через банкомат.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".
