Аферисты "очистили" сбережения жителей Коми под видом сотрудников ФСБ и Центробанка

Жители региона продолжают становиться жертвами изощренных мошеннических схем, теряя крупные суммы, доверившись злоумышленникам, обещающим спасти их сбережения на "безопасных счетах", информирует пресс-служба МВД по республике.

В полицию Усинска обратился 57-летний местный житель, ставший жертвой телефонных аферистов. Мужчина рассказал, что поверил звонившим, представившимся сотрудниками ФСБ и прокуратуры. Они убедили его в попытках несанкционированного доступа к его финансам и оформлении на его имя множества кредитов. В течение недели, под психологическим давлением, он обналичил и перевел на указанный мошенниками "безопасный счет" 2, 1 миллиона рублей личных накоплений и около 600 тысяч рублей кредитных средств.