Обалденные конфеты за копейки: в "Магните" нашли вкуснейший клад — и состав натуральный

Фото из архива "ПроГорода"

В современных супермаркетах развернулась настоящая конкуренция за внимание покупателей. Сеть "Магнит", как и другие крупные игроки, привлекает акциями, скидками и разнообразием товаров. Ориентироваться в этом многообразии и выбирать действительно качественные продукты бывает непросто. Но в "Магните" можно найти конфеты, вызывающие приятную ностальгию и напоминающие о беззаботном детстве. Речь идет о продукции рязанской фабрики "Виват": конфетах "Кроха", "Дружок" и "Зайка". Их яркое оформление с узнаваемыми детскими рисунками сразу привлекает внимание и рождает теплые воспоминания.

Каждая конфета состоит из нежного пралине с хрустящей вафельной крошкой, покрытого молочным шоколадом. Хотя основа у них общая, вкус каждой отличается своим неповторимым характером: