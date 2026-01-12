29% работающих сыктывкарцев надеются на карьерный рост в 2026 году
- 19:15 12 января
- Инесса Богатая
Более четверти трудящихся в горожан надеются на продвижение по службе в ближайшие 12 месяцев, показал недавний опрос. Об этом сообщает "Суперджоб".
Исследование выявило гендерные различия в карьерных амбициях: 34% мужчин ожидают повышения, в то время как среди женщин этот показатель составляет 24%.
Возраст также играет значительную роль. Самые высокие ожидания наблюдаются у молодых специалистов в возрасте до 35 лет – 35%. В возрастной группе 35-44 лет на повышение рассчитывает около 33%, а среди работников старше 45 лет – только 20%.
Люди с высшим образованием проявляют больший оптимизм в карьерном плане (33%), чем респонденты, имеющие среднее профессиональное образование (25%).
Опрос проводился с 25 по 29 декабря 2025 года.
