29% работающих сыктывкарцев надеются на карьерный рост в 2026 году

Более четверти трудящихся в горожан надеются на продвижение по службе в ближайшие 12 месяцев, показал недавний опрос. Об этом сообщает "Суперджоб".

Исследование выявило гендерные различия в карьерных амбициях: 34% мужчин ожидают повышения, в то время как среди женщин этот показатель составляет 24%.