В Коми определили сильнейших борцов вольного стиля

В Коми определили сильнейших борцов вольного стиляФото Минспорта Коми

В Сыктывкаре завершились чемпионат и первенство региона по вольной борьбе, проходившие на базе "СШОР №2". Более 40 атлетов из столицы Коми и Печоры боролись за звание лучших.

По итогам соревнований определились победители в различных весовых категориях. Среди мужчин на высшую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Язев и Артур Погосян из Печоры, ставшие лидерами в весовых категориях 57 кг и 86 кг соответственно. Сыктывкарские борцы также продемонстрировали высокий уровень подготовки: Виктор Попов (61 кг), Илья Ревякин (65 кг), Владимир Коновалов (70 кг), Мухаммад Караев (74 кг), Сергей Пушкин (79 кг), Расул Ибрагимов (92 кг), Рамазан Ибрагимов (97 кг) и Юнис Багиев (125 кг) завоевали "золото" в своих весовых категориях.

На первенстве среди юниоров до 24 лет доминировали представители Сыктывкара. Павел Глебов (57 кг), Виктор Попов (61 кг), Илья Ревякин (65 кг), Владимир Коновалов (70 кг), Мухаммад Караев (74 кг), Сергей Пушкин (79 кг), Расул Ибрагимов (92 кг), Рамазан Ибрагимов (97 кг) и Иван Непомнящих (125 кг) стали победителями в своих весовых категориях. Артур Погосян из Печоры также завоевал первое место (86 кг).

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Республики Коми. Спортсмены представят регион на чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО), который пройдет в Сыктывкаре 20-21 февраля. В мае столица Коми также примет первенство СЗФО среди юниоров до 24 лет.

Отметим, что развитию массового спорта и повышению качества жизни россиян способствует государственная программа "Спорт России".

Напомним, ранее сообщалось, что 2025 год стал аномально теплым и влажным для Республики Коми, побив многолетние рекорды по осадкам.

