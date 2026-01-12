В Коми определили сильнейших борцов вольного стиля

В Сыктывкаре завершились чемпионат и первенство региона по вольной борьбе, проходившие на базе "СШОР №2". Более 40 атлетов из столицы Коми и Печоры боролись за звание лучших.

По итогам соревнований определились победители в различных весовых категориях. Среди мужчин на высшую ступень пьедестала поднялись Дмитрий Язев и Артур Погосян из Печоры, ставшие лидерами в весовых категориях 57 кг и 86 кг соответственно. Сыктывкарские борцы также продемонстрировали высокий уровень подготовки: Виктор Попов (61 кг), Илья Ревякин (65 кг), Владимир Коновалов (70 кг), Мухаммад Караев (74 кг), Сергей Пушкин (79 кг), Расул Ибрагимов (92 кг), Рамазан Ибрагимов (97 кг) и Юнис Багиев (125 кг) завоевали "золото" в своих весовых категориях.