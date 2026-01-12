В Коми за год самозанятых стало больше на 29%

Низкие ставки и минимальные административные издержки привлекают все больше жителей региона к оформлению этого статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития региона.

По данным ведомства, число самозанятых в республике увеличилось на 29% за последний год, достигнув отметки в 51, 6 тысячи человек. Количество тех, кто фактически ведет деятельность и декларирует доходы, также продемонстрировало значительный рост – на 30%, до 32, 2 тысячи человек.