В Коми за год самозанятых стало больше на 29%

В Коми за год самозанятых стало больше на 29%Фото "Про Город"

Низкие ставки и минимальные административные издержки привлекают все больше жителей региона к оформлению этого статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития региона.

По данным ведомства, число самозанятых в республике увеличилось на 29% за последний год, достигнув отметки в 51, 6 тысячи человек. Количество тех, кто фактически ведет деятельность и декларирует доходы, также продемонстрировало значительный рост – на 30%, до 32, 2 тысячи человек.

В министерстве отметили, что с момента введения специального налогового режима наблюдается устойчивый рост числа самозанятых в регионе. Эта тенденция прослеживается как в общей численности зарегистрированных, так и среди активно работающих граждан. Для сравнения, в 2020 году в Коми появилось всего 3, 4 тысячи граждан с таким статусом. Последующие годы показали существенный рост: 2021 год – 12 тысяч, 2022 год – 19, 8 тысячи, 2023 год – 29, 6 тысячи, и 2024 год – 40, 9 тысячи человек.

Представители министерства подчеркивают, что простота регистрации, требующая лишь наличия смартфона, делает этот режим особенно привлекательным для начинающих предпринимателей и тех, кто ищет возможности дополнительного заработка. Льготные условия также способствуют легализации доходов теми, кто ранее предпочитал оставаться в тени.

Напомним, ранее сообщалось, что Росгвардия изъяла тысячи единиц оружия у жителей Коми за год.

