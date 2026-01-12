Как правильно хранить колбасу в холодильнике - об этом обязана знать каждая хозяйка

Колбаса – продукт, требующий особого внимания. Даже самый изысканный и дорогой сорт может растерять свой привлекательный вид и вкус, если не обеспечить ему подходящие условия. Зачастую причина не в качестве продукта, а в неправильном хранении.

Чтобы колбаса оставалась аппетитной, важно подобрать для нее "правильную одежду". Полиэтиленовые пакеты и заводская упаковка не подходят. Как только колбаса покидает производственную линию, необходимо позаботиться о создании оптимальной атмосферы. Полиэтилен создает эффект парника, что ускоряет порчу продукта. Это все равно, что оказаться в жаркий день в непроницаемом плаще.