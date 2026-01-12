Кладу щепотку в воду — и опрыскиваю спатифиллум: белоснежным покрывалом цветов покрыт весь год — эффект просто "вау"

Спатифиллум, известный также как "женское счастье", завоевал сердца многих любителей комнатных растений. Считается, что его белоснежные цветы, напоминающие паруса, приносят удачу в личной жизни. Каждый владелец этого цветка мечтает о его обильном и продолжительном цветении.

Ксения Давыдова, опытный агроном и цветовод, делится секретом простой, но эффективной подкормки, которая способна не только оздоровить "женский цветок", но и стимулировать его цветение. Главным компонентом этого чудо-средства является обычный глицин, который можно приобрести в любой аптеке за небольшую цену.