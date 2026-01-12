Логотип новостного портала Прогород
Как улучшить работу навигатора в автомобиле и на смартфоне, чтобы он не терял маршрут

Недавние сбои в работе навигаторов, особенно в популярных приложениях, стали головной болью для водителей и пешеходов. Причины – проблемы с GPS и ГЛОНАСС, а также глушение спутниковых сигналов. Привычная навигация дала сбой. Что делать?

Как сообщает портал 110km.ru, даже в отсутствие спутниковых сигналов ориентироваться в городе возможно. Современные смартфоны обладают скрытым талантом – определять местоположение через сотовые сети и Wi-Fi. Эта технология, известная как LBS (Location-Based Service), использует данные от базовых станций сотовой связи и точек доступа Wi-Fi. В городской среде этой точности вполне достаточно, чтобы оставаться на правильном пути и избегать неприятных "сюрпризов" от ГАИ.

Если навигатор начал "чудить", попробуйте отключить GPS вручную. Тогда устройство переключится на определение координат через интернет и мобильную сеть. Этот метод менее точный, представьте себе карту, нарисованную от руки, но все же помогает не потеряться в лабиринте городских улиц.

Для автомобилей существуют более надежные решения. Профессиональные трекеры – это как швейцарские часы в мире навигации. Они работают одновременно с несколькими спутниковыми системами и используют дополнительные датчики, например, акселерометр и гироскоп. Даже при сильных помехах они продолжают точно определять местоположение автомобиля.

Вывод очевиден: при сбоях спутниковой навигации существуют действенные альтернативы. Главное – знать о них и уметь ими пользоваться. Помните, что технологии – это инструменты, и знание их возможностей делает нас более уверенными в любой ситуации.

