Как улучшить работу навигатора в автомобиле и на смартфоне, чтобы он не терял маршрут

Недавние сбои в работе навигаторов, особенно в популярных приложениях, стали головной болью для водителей и пешеходов. Причины – проблемы с GPS и ГЛОНАСС, а также глушение спутниковых сигналов. Привычная навигация дала сбой. Что делать?

Как сообщает портал 110km.ru, даже в отсутствие спутниковых сигналов ориентироваться в городе возможно. Современные смартфоны обладают скрытым талантом – определять местоположение через сотовые сети и Wi-Fi. Эта технология, известная как LBS (Location-Based Service), использует данные от базовых станций сотовой связи и точек доступа Wi-Fi. В городской среде этой точности вполне достаточно, чтобы оставаться на правильном пути и избегать неприятных "сюрпризов" от ГАИ.