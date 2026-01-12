Мечты будут сбываться одна за другой: Володина рассказала, кого ждет белоснежная полоса с 12 января

С 12 января Вселенная открывает портал для мощного потока энергии, способного стать двигателем позитивных перемен в нашей жизни. Астролог Василиса Володина акцентирует внимание на том, что это время активных действий. Космос благоволит тем, кто готов к переменам и не боится двигаться к своим целям. Для некоторых знаков зодиака этот период станет особенно плодотворным, подарив долгожданные возможности, словно ключи от старых, запертых дверей.

Близнецы, Девы и Козероги получат заслуженное вознаграждение за терпение и упорный труд. Их настойчивость наконец-то принесет свои плоды, как всходы после долгой зимы.

Львы: время подводить черту и расставлять акценты

Львы ощутят прилив внутренних сил и ясность мыслей. Однако эту энергию стоит направить не на новые проекты, а на завершение старых.

Главная задача: необходимо завершить затянувшиеся проекты и разобраться с вопросами, которые откладывались месяцами. Это как генеральная уборка в доме, после которой дышится легче.

Работа с прошлым: идеальный момент для того, чтобы разорвать токсичные связи, избавиться от всего отжившего и провести тотальную "зачистку" в своей жизни. Как сбросить старую кожу, чтобы предстать миру обновленным.

Перспектива: освободив пространство от старого, вы расчистите путь для новых, более ярких возможностей, которые обязательно появятся вслед за этим периодом. Как после дождя всегда выходит солнце.

Водолеи: двигайтесь в сторону перемен

Водолеи могут ощущать легкое беспокойство - это верный знак того, что привычные схемы работы себя изжили.

Что делать: пришло время для нестандартных решений и смелых экспериментов. Позвольте себе выйти за рамки шаблонов, словно птица, покидающая клетку!

Сфера успеха: наилучшие результаты принесет командная работа, партнерство и коллаборации. Совместные проекты откроют двери, которые раньше казались закрытыми. Как строительство моста через реку, с которым одному не справиться.

Итог: период после 11 января - это время действий и трансформаций. Используйте эту космическую энергию, чтобы сделать решительный шаг вперед: завершить старое, начать новое или получить то, что вы давно заслужили.

