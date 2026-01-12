Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Мечты будут сбываться одна за другой: Володина рассказала, кого ждет белоснежная полоса с 12 января

Мечты будут сбываться одна за другой: Володина рассказала, кого ждет белоснежная полоса с 12 январяСкриншот из видео

С 12 января Вселенная открывает портал для мощного потока энергии, способного стать двигателем позитивных перемен в нашей жизни. Астролог Василиса Володина акцентирует внимание на том, что это время активных действий. Космос благоволит тем, кто готов к переменам и не боится двигаться к своим целям. Для некоторых знаков зодиака этот период станет особенно плодотворным, подарив долгожданные возможности, словно ключи от старых, запертых дверей.

Звездный час триумфаторов: Близнецы, Девы и Козероги

Близнецы, Девы и Козероги получат заслуженное вознаграждение за терпение и упорный труд. Их настойчивость наконец-то принесет свои плоды, как всходы после долгой зимы.

  • Карьерный взлет: перед ними откроются новые профессиональные горизонты. Возможны долгожданные предложения о работе, которые позволят кардинально улучшить свое положение. Это как долгожданный попутный ветер в парусах амбиций.
  • Судьбоносные встречи: полезные связи и знакомства принесут не только материальную выгоду, но и душевное удовлетворение. Встречи с новыми людьми могут стать ценным опытом, как открытие новых, неизведанных земель.
  • Совет звезд: сейчас идеальное время для смелых начинаний. Даже самые амбициозные планы найдут поддержку и будут реализованы благодаря благоприятному стечению обстоятельств. Не стоит бояться больших целей, ведь сейчас самое время замахнуться на луну.

Львы: время подводить черту и расставлять акценты

Львы ощутят прилив внутренних сил и ясность мыслей. Однако эту энергию стоит направить не на новые проекты, а на завершение старых.

  • Главная задача: необходимо завершить затянувшиеся проекты и разобраться с вопросами, которые откладывались месяцами. Это как генеральная уборка в доме, после которой дышится легче.
  • Работа с прошлым: идеальный момент для того, чтобы разорвать токсичные связи, избавиться от всего отжившего и провести тотальную "зачистку" в своей жизни. Как сбросить старую кожу, чтобы предстать миру обновленным.
  • Перспектива: освободив пространство от старого, вы расчистите путь для новых, более ярких возможностей, которые обязательно появятся вслед за этим периодом. Как после дождя всегда выходит солнце.

Водолеи: двигайтесь в сторону перемен

Водолеи могут ощущать легкое беспокойство - это верный знак того, что привычные схемы работы себя изжили.

  • Что делать: пришло время для нестандартных решений и смелых экспериментов. Позвольте себе выйти за рамки шаблонов, словно птица, покидающая клетку!
  • Сфера успеха: наилучшие результаты принесет командная работа, партнерство и коллаборации. Совместные проекты откроют двери, которые раньше казались закрытыми. Как строительство моста через реку, с которым одному не справиться.
  • Итог: период после 11 января - это время действий и трансформаций. Используйте эту космическую энергию, чтобы сделать решительный шаг вперед: завершить старое, начать новое или получить то, что вы давно заслужили.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+