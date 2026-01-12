Мечты будут сбываться одна за другой: Володина рассказала, кого ждет белоснежная полоса с 12 января
- 07:45 12 января
- Дмитрий Перцев
С 12 января Вселенная открывает портал для мощного потока энергии, способного стать двигателем позитивных перемен в нашей жизни. Астролог Василиса Володина акцентирует внимание на том, что это время активных действий. Космос благоволит тем, кто готов к переменам и не боится двигаться к своим целям. Для некоторых знаков зодиака этот период станет особенно плодотворным, подарив долгожданные возможности, словно ключи от старых, запертых дверей.
Звездный час триумфаторов: Близнецы, Девы и Козероги
Близнецы, Девы и Козероги получат заслуженное вознаграждение за терпение и упорный труд. Их настойчивость наконец-то принесет свои плоды, как всходы после долгой зимы.
- Карьерный взлет: перед ними откроются новые профессиональные горизонты. Возможны долгожданные предложения о работе, которые позволят кардинально улучшить свое положение. Это как долгожданный попутный ветер в парусах амбиций.
- Судьбоносные встречи: полезные связи и знакомства принесут не только материальную выгоду, но и душевное удовлетворение. Встречи с новыми людьми могут стать ценным опытом, как открытие новых, неизведанных земель.
- Совет звезд: сейчас идеальное время для смелых начинаний. Даже самые амбициозные планы найдут поддержку и будут реализованы благодаря благоприятному стечению обстоятельств. Не стоит бояться больших целей, ведь сейчас самое время замахнуться на луну.
Львы: время подводить черту и расставлять акценты
Львы ощутят прилив внутренних сил и ясность мыслей. Однако эту энергию стоит направить не на новые проекты, а на завершение старых.
- Главная задача: необходимо завершить затянувшиеся проекты и разобраться с вопросами, которые откладывались месяцами. Это как генеральная уборка в доме, после которой дышится легче.
- Работа с прошлым: идеальный момент для того, чтобы разорвать токсичные связи, избавиться от всего отжившего и провести тотальную "зачистку" в своей жизни. Как сбросить старую кожу, чтобы предстать миру обновленным.
- Перспектива: освободив пространство от старого, вы расчистите путь для новых, более ярких возможностей, которые обязательно появятся вслед за этим периодом. Как после дождя всегда выходит солнце.
Водолеи: двигайтесь в сторону перемен
Водолеи могут ощущать легкое беспокойство - это верный знак того, что привычные схемы работы себя изжили.
- Что делать: пришло время для нестандартных решений и смелых экспериментов. Позвольте себе выйти за рамки шаблонов, словно птица, покидающая клетку!
- Сфера успеха: наилучшие результаты принесет командная работа, партнерство и коллаборации. Совместные проекты откроют двери, которые раньше казались закрытыми. Как строительство моста через реку, с которым одному не справиться.
- Итог: период после 11 января - это время действий и трансформаций. Используйте эту космическую энергию, чтобы сделать решительный шаг вперед: завершить старое, начать новое или получить то, что вы давно заслужили.
