Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник

Многие привыкли начинать утро с кофе или чая, стимулирующих напитков, моментально пробуждающих и дарящих заряд энергии. Однако диетологи все настойчивее предлагают рассмотреть альтернативный вариант, который не только утоляет жажду и бодрит, но и приносит ощутимую пользу организму. Речь идет о натуральном йогурте, способном стать полноценным завтраком или полезным ежедневным ритуалом. Йогурт и его влияние на пищеварение и состояние кожи

Главная ценность натурального йогурта – это его состав. В нем содержатся живые пробиотические культуры, активно регулирующие микрофлору кишечника. Здоровый кишечник – это основа не только хорошего пищеварения, но и крепкого иммунитета, а также эмоциональной стабильности. Это своего рода фундамент, на котором строится здоровье всего организма.