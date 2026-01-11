Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Положите это в обувь, и ногам будет жарко даже в мороз: греет сильнее теплых полов

Положите это в обувь, и ногам будет жарко даже в мороз: греет сильнее теплых половСоздано в Шедевруме

Когда зимний холод пробирает даже сквозь самые теплые сапоги, на помощь приходит секрет, проверенный жителями суровых северных регионов. Не нужны дорогостоящие ботинки с подогревом – достаточно добавить немного тепла прямо под стельку. Речь идет о простом шарике из натуральной овечьей шерсти.

Тайны шерсти: почему этот материал – природный обогреватель?

Секрет этого метода кроется в удивительных свойствах натуральной шерсти. Она работает как щит, отражающий холод и сохраняющий тепло. Шерстяной шарик в обуви – это миниатюрный персональный обогреватель, который аккумулирует тепло стопы и не дает ему улетучиться. Представьте себе термос, только для ваших ног. Кроме того, шерсть – отличный абсорбент. Она впитывает лишнюю влагу, создавая внутри обуви сухой и комфортный микроклимат.

Создаем личный "теплый островок": инструкция

Для создания этого чудо-утеплителя не нужны особые навыки или дорогие материалы.

  • Творим: Возьмите немного чистой овечьей шерсти, подойдут даже остатки пряжи. Слегка увлажните шерсть теплой водой и скатайте в плотный шарик размером с грецкий орех. Важно, чтобы он комфортно помещался под стельку в области подъема стопы, не создавая давления при ходьбе.
  • Внедряем: Приподнимите стельку в обуви, положите под нее готовый шерстяной шарик и верните стельку на место. Никакой фиксации не требуется – шарик сам найдет свое место. При ходьбе он будет мягко массировать ступню, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию.

Преимущества простоты: почему этот метод так популярен?

Этот способ утепления обуви ценят за его очевидные плюсы. Во-первых, он доступен каждому. Если у вас дома есть остатки пряжи, это вообще бесплатно. Во-вторых, это экологично и безопасно. Никаких химических грелок и синтетических материалов, только натуральная шерсть. В-третьих, такой шарик – многоразовый. Просто выньте его из обуви и просушите, если он намок.

Этот простой лайфхак станет палочкой-выручалочкой для тех, кто проводит много времени на улице зимой. Он согреет ноги родителям с детьми, любителям зимней рыбалки и всем, кто ведет активный образ жизни в холодное время года. Попробуйте этот метод – вы почувствуете разницу и забудете о зябких ногах даже в самые лютые морозы.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+