Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сардины под прицелом: Роскачество проверило популярные консервы – какие бренды выдержали экзамен

Сардины под прицелом: Роскачество проверило популярные консервы – какие бренды выдержали экзаменfreepik

Любите сардины в масле? Эксперты Роскачества провели масштабное исследование популярных брендов, чтобы оценить их безопасность, состав и вкус. Они изучили все: от ингредиентов и безопасности до вкуса и соответствия информации на этикетке. Какие бренды прошли проверку, а кому есть над чем поработать?

"Золотой стандарт": бренды, достойные доверия

Шесть производителей могут претендовать на российский Знак качества:

  • "Азбука моря" – бренд, известный качеством и свежестью продукции.
  • "Барс" – марка, популярная благодаря стабильному качеству и доступной цене.
  • "Доброфлот" – производитель, уделяющий внимание соблюдению технологий и контролю качества сырья.
  • "5 Морей" – бренд, предлагающий широкий ассортимент рыбных консервов, включая сардины высокого качества.
  • "Примрыбснаб" – компания с многолетним опытом, известная ответственным подходом к производству.
  • Fish House – сравнительно новый бренд, завоевавший доверие высоким качеством и оригинальным вкусом.

Эти бренды не просто соответствуют требованиям безопасности и качества, а превосходят их. Девять брендов показали хорошие результаты, но им есть к чему стремиться, чтобы достичь "золотого стандарта". Это как забег, где одни вырвались вперед, а другие стремятся к лидерству.

Подмена рыбы или скрытая опасность? Результаты проверки

Вопрос о подмене рыбы в банке – один из самых важных для потребителей. Роскачество дало ответ: подмены рыбы нет. В 13 образцах использовалась сардина тихоокеанская (иваси), а в 6 – атлантическая (европейская). К сожалению, не обошлось без нарушений. В консервах "Вкусные консервы" было обнаружено превышение содержания мышьяка (7,79 мг/кг при норме 5 мг/кг). Остальные образцы безопасны и не содержат опасных бактерий и токсичных веществ.

Вкус, консистенция и заливка: кто порадует вкусовые рецепторы?

Банка должна содержать не менее 85% рыбы и не более 15% заливки. Этому соответствовали 13 торговых марок. Остальные шесть "еле дотянули" до минимальных требований. По вкусовым характеристикам большинство образцов получили высокие оценки. Однако у консервов "Балтийский невод" мясо оказалось суховатым, а в "Fish-Перекус" эксперты отметили мутный бульон и горчинку. Это как дегустация вин, где каждый нюанс имеет значение.

Химический анализ: тяжелые металлы и токсины под контролем

Роскачество проверило сардины на наличие тяжелых металлов и токсических веществ:

  • Ртуть: до 0,027 мг/кг (при норме 0,5 мг/кг) – безопасно.
  • Гистамин: менее 5 мг/кг (при норме 100 мг/кг) – в пределах нормы.
  • Неорганический мышьяк: до 0,07 мг/кг – все в порядке.

Результаты исключают риск отравлений и заболеваний, включая ботулизм, что важно при выборе консервированных продуктов. Это как проверка на детекторе лжи, где правда выходит наружу.

Польза для здоровья: витамины и микроэлементы в каждой банке

Сардины в масле – это полезный продукт, содержащий:

  • Белок (16-25 г на 100 г продукта): строительный материал для организма.
  • Фосфор, йод, селен и витамин D₃: важные микроэлементы для здоровья костей, щитовидной железы и иммунной системы.
  • Омега-3 жирные кислоты: полезные жиры, поддерживающие здоровье сердца и мозга.

Детали имеют значение: маркировка и вес

В консервах "Fish-Перекус" и "Рыбное меню" было выявлено несоответствие массы: фактическая масса нетто оказалась больше, чем указано на этикетке. Это не влияет на безопасность, но может указывать на нарушения технологии герметизации банок.

Выводы и рекомендации: как выбрать лучшие сардины?

Все проверенные сардины безопасны для употребления. Фактов подмены рыбы не выявлено. Шесть брендов получили рекомендации для присвоения Знака качества. Остальным производителям рекомендуется улучшить вкус, консистенцию и внешний вид продукции. По мнению Александра Панина, председателя Рыбного союза, российские производители консервов демонстрируют позитивные изменения, улучшая качество продукции и повышая соответствие стандартам. Это как восхождение на вершину, где каждый шаг важен.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+