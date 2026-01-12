Имя со смыслом «благородная», которое звучит на всех языках: почему его выбирают для девочек по всему миру

Фото из архива "ПроГорода"

В имени Алиса скрывается что-то особенное. Его звучание словно знакомо каждому, независимо от страны проживания. Это не просто звуковое сочетание, а имя, которое звучит по-настоящему интернационально, словно создано для жизни в современном, глобальном мире. Девочка с таким именем, оказавшись в любой точке планеты, услышит произношение, близкое и понятное, как давно знакомая мелодия. Имя путешествует по миру, слегка меняя оттенки, но сохраняя свою суть. В Англии и Соединенных Штатах его произносят четко и сдержанно — "Элис". В Италии и Испании оно приобретает мелодичность и превращается в "Алисию". Во Франции имя звучит изысканно и утонченно — "Алис". Венгры используют краткую форму "Ализ", а в Америке можно встретить современный вариант "Алисса". Каждая страна добавляет свои уникальные нотки, но основа имени остается неизменной.

История происхождения этого имени полна загадок и интересных версий. Одна из самых распространенных и красивых теорий связывает его с древнегерманским именем Аделаида, что означает "благородная" или "из знатного рода". Это наделяет имя Алиса аристократическим звучанием.