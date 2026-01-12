В Коми 12 января похолодает до -31 градусов
- 06:30 12 января
- Инесса Богатая
автор фото Вячеслав Вольгин
Сегодня жителей региона ожидает разнообразная погода. В большинстве районов прогнозируется переменная облачность.
Подробнее о температурном режиме в разных городах:
- В Сыктывкаре ночью ожидается от -16 до -18 °C, днем – от -11 до -13 °C. Ночью вероятен незначительный снег, днем – без осадков. Ветер слабый, северо-восточный и восточный.
- В Ухте ночью от -11 до -13 °C, но днем температура существенно понизится до -21 °C. Ночью возможен небольшой снег, днем осадки маловероятны. Ветер северо-восточный и восточный, слабый.
- В Печоре, Усинске и Инте установится стабильно морозная обстановка. Ночью и днем термометры покажут, соответственно, -22…-24 °C, -23…-25 °C и -28…-30 °C. Осадков не предвидится. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
- В Воркуте ожидается суровая погода: ночью и днем около -29…-31 °C. Осадки маловероятны. Ветер северо-восточный, слабый.
- В Усть-Цильме ночью от -13 до -15 °C, днем похолодание до -22 °C. Ночью пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер слабый, северо-восточный.
- В Вуктыле ночью столбики термометров опустятся до -16…-18 °C, а днем ожидается понижение до -25 °C. Без осадков. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
- В Троицко-Печорске ночью от -17 до -19 °C, днем – от -15 до -17 °C. Днем – без существенных осадков. Ветер слабый, северо-восточный и восточный.
- В Объячево ночью ожидается от -15 до -17 °C, днем – от -13 до -15 °C. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер слабый, северо-восточный и восточный.
Напомним, ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале рабочей недели в Коми.