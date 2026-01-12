В Коми за три года в инфраструктуру сел инвестировали более миллиарда рублей

Руководитель ведомства Сергей Елдин сообщил, что с 2020 года регион вложил более одного миллиарда рублей в развитие сельской инфраструктуры. В 2025 году финансирование программы превысило 650 миллионов рублей, значительная часть которых – средства федерального бюджета. Основная доля этих средств, свыше 83%, направлена на инфраструктурные проекты, остальное – на соцвыплаты, благоустройство и другие меры поддержки.

С 2020 года в регионе реализуется госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми.

Социальные выплаты позволили улучшить жилищные условия 25 семьям, включая 17 многодетных. Ожидается, что эта мера позволит ввести в эксплуатацию более двух тысяч квадратных метров жилья в сельской местности в течение двух лет.

Также отметим, что в рамках благоустройства реализовано десять проектов в семи районах на сумму около 19 миллионов рублей. Обновлены зоны отдыха, установлены спортивные площадки, отремонтированы дороги и проведено освещение.

Ведутся работы на восьми объектах социальной и инженерной инфраструктуры, при этом на семи из них выделено более 320 миллионов рублей из федерального бюджета.

В 2026 году в Коми объявлен Год села, в рамках которого запланирована реализация множества проектов в социальной сфере, инфраструктуре и благоустройстве. Кроме того, планируется капитальный ремонт 72 километров дорог, включая школьные маршруты. Данные инициативы призваны усилить комплексный подход к развитию сельских территорий.

