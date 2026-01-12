В Коми за год спасли более 300 пострадавших

В минувшем году специалисты "СПАС-КОМИ" пришли на помощь 1849 жителям региона, и успешно спасли 353 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, благодаря оперативным действиям спасателей, удалось обнаружить и вернуть к родным 152 человека, заблудившихся в лесных массивах.