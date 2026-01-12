В Коми за год спасли более 300 пострадавших
- 17:30 12 января
- Инесса Богатая
В минувшем году специалисты "СПАС-КОМИ" пришли на помощь 1849 жителям региона, и успешно спасли 353 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, благодаря оперативным действиям спасателей, удалось обнаружить и вернуть к родным 152 человека, заблудившихся в лесных массивах.
С наступлением весеннего половодья, с апреля по май, сотрудники "СПАС-КОМИ" организовали дежурство на одиннадцати временных спасательных пунктах, расположенных у речных переправ.
За отчетный период было проведено 404 аварийно-спасательные работы, связанные с техногенными происшествиями. Значительная часть вызовов была связана с ликвидацией последствий пожаров и установлением причин утечек газа в жилых помещениях.
Кроме того, 376 раз спасатели выезжали на места ДТП для оказания необходимой помощи пострадавшим.
Напомним, ранее сообщалось, что редкую гагару из Коми спасли и отправили на лечение в Киров.