В Эжвинском районе Сыктывкара коммунальщики вернули жильцам деньги, сэкономленные на ремонте

В Эжвинском районе Сыктывкара коммунальщики вернули жильцам деньги, сэкономленные на ремонтефото автора

Читатели «Про Города» из числа жителей Эжвинского района столицы Коми сообщили в редакцию о шокировавшем их событии. Управляющая домом компания потратила не все деньги, которые были рассчитаны для проведения ремонтных работ. Куда делись остатки средств собственников жилья - выяснил «Про Город».

Речь идет о многоквартирном доме № 15 по улице Комарова. О том, что не все кровные, накопленные жильцами, потрачены на долгожданный текущий ремонт, они узнали на рабочей встрече, которую провели представители управляющей компании. Это ЭМУП «Жилкомхоз».

«В ходе встречи обсудили с жильцами направление расходов высвобожденных денег, оставшихся по итогам окончания текущего ремонта, - пояснили нашему изданию в компании. - В ходе торгов возникла значительная экономия». 

На собрании были рассмотрены предложения жильцов, среди которых наиболее активно поддерживалось решение направить сэкономленные средства на замену светильников. Собственники жилья хотят, чтобы с подъездах установили современные светодиодные модели - более экономичные с точки зрения оплаты за электроэнергию и более долговечные в плане своей эксплуатации.

«Мы рады, что, во-первых, компания рачительно потратила наши накопления. А, во-вторых, не абы куда направила свободные деньги, а спросила наше мнение», - высказались «Про Городу» наши подписчики, проживающие в данной многоэтажке. 

«Примечательно, что «Жилкомхоз» в этом плане является одной из наиболее адекватных управляющих компаний на территории муниципального образования, - прокомментировали нашему изданию ситуацию в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми. - Далеко не все управленцы жилфондом в столице региона умеют работать с каждым домом индивидуально и организовывать собрания собственников, причем идя навстречу их пожеланиям».

К слову. Еще одну встречу ЭМУП  организовало и с представителями дома №39 по улице проспект Бумажников. Правда, там повод для общения совсем иной. У этого объекта жилфонда заканчивается срок договора управления.

«В первом квартале нынешнего года запланировано общее собрание собственников. Жителям заранее подробно разъяснена структура действующего тарифа, детально обсужден порядок предстоящего текущего ремонта. Надеемся, что актив дома своевременно доведет всю необходимую информацию до каждого собственника квадратных метров, что позволит обеспечить конструктивное взаимодействие нашего предприятия с сообществом жильцов этой многоэтажки», - подытожили «Про Городу» в «Жилкомхозе».

Галина СЕРГЕЕВА

