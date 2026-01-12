В Эжвинском районе Сыктывкара коммунальщики вернули жильцам деньги, сэкономленные на ремонте

Читатели «Про Города» из числа жителей Эжвинского района столицы Коми сообщили в редакцию о шокировавшем их событии. Управляющая домом компания потратила не все деньги, которые были рассчитаны для проведения ремонтных работ. Куда делись остатки средств собственников жилья - выяснил «Про Город».

Речь идет о многоквартирном доме № 15 по улице Комарова. О том, что не все кровные, накопленные жильцами, потрачены на долгожданный текущий ремонт, они узнали на рабочей встрече, которую провели представители управляющей компании. Это ЭМУП «Жилкомхоз».

«В ходе встречи обсудили с жильцами направление расходов высвобожденных денег, оставшихся по итогам окончания текущего ремонта, - пояснили нашему изданию в компании. - В ходе торгов возникла значительная экономия».

На собрании были рассмотрены предложения жильцов, среди которых наиболее активно поддерживалось решение направить сэкономленные средства на замену светильников. Собственники жилья хотят, чтобы с подъездах установили современные светодиодные модели - более экономичные с точки зрения оплаты за электроэнергию и более долговечные в плане своей эксплуатации.