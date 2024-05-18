Пальма в брикете: Росконтроль назвал сливочное масло, которое не смейте брать даже по акции
- 23:43 18 мая
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- Служба новостей
Росконтроль провел обширную проверку сливочного масла и обнаружил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, включая пальмовое масло. В связи с этим эксперты отправили образцы сливочного масла, которое продается по низкой цене, на анализ в лабораторию. Целью было опровергнуть стереотип о низком качестве дешевого сливочного масла.
Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло может быть хорошего качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки полностью прошли испытание и признаны безопасными для потребления: "Радость вкуса", "Экомилк", "Белорусское" и Valuiki. Рекомендуется покупать эти бренды без опасений.
Однако у других марок возникли серьезные вопросы, особенно относительно натуральности продукта. Некоторые производители экономят на сырье и делают сливочное масло с небольшим количеством сливок или даже без них. Некоторые марки, такие как "Традиционное" из Курска и масло, произведенное в Мытищах, оказались смесями растительных и животных жиров, включая пальмовое масло и говяжий жир. Рекомендуется избегать покупки таких продуктов, чтобы не навредить своему здоровью, пишет ngnovoros.ru.