Яд в фантике: Росконтроль назвал конфеты, которые ни в коем случае нельзя покупать на праздник

Росконтроль оценил различные марки шоколадных конфет, представленных на российском рынке. В ходе анализа учитывались такие параметры, как качество ингредиентов, соответствие заявленному составу, вкусовые качества и безопасность продукции. Результаты исследования позволили выделить как наиболее качественные, так и наименее рекомендуемые к покупке марки конфет, сообщает progorodnn.ru.

Среди лучших марок конфет, которые получили высокие оценки от экспертов, оказались те, что производятся с использованием натурального какао и натуральных ароматизаторов, без добавления искусственных красителей и консервантов. Эти конфеты отличались приятным вкусом, насыщенным ароматом и качественной текстурой шоколада.