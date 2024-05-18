Яд в фантике: Росконтроль назвал конфеты, которые ни в коем случае нельзя покупать на праздник
- 21:15 18 мая
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- Служба новостей
Росконтроль оценил различные марки шоколадных конфет, представленных на российском рынке. В ходе анализа учитывались такие параметры, как качество ингредиентов, соответствие заявленному составу, вкусовые качества и безопасность продукции. Результаты исследования позволили выделить как наиболее качественные, так и наименее рекомендуемые к покупке марки конфет, сообщает progorodnn.ru.
Среди лучших марок конфет, которые получили высокие оценки от экспертов, оказались те, что производятся с использованием натурального какао и натуральных ароматизаторов, без добавления искусственных красителей и консервантов. Эти конфеты отличались приятным вкусом, насыщенным ароматом и качественной текстурой шоколада.
Так, в лидеры выбились следующие наименования:
- "Осенний вальс"
- "Комильфо"
- "Коркунов"
- "Третьяковская галерея"
- "Родные просторы"
- Конфеты "Fine Life"
- Alpen Gold Composition.
В то же время, некоторые марки были критически оценены из-за использования в их производстве дешевых заменителей натурального какао, большого количества сахара и наличия в составе вредных пищевых добавок. Эти конфеты показали низкое качество и могут быть не лучшим выбором для потребителей, заботящихся о своем здоровье.
"Ореховая роща" батончики попали в черный список Росконтроля и не зря. Производитель допустил очень большое количество нарушений. Конфеты признали небезопасными.
Конфеты «Кондитерская фабрика Пермская» тоже не прошли проверку. Речь идет о батончиках. Хоть степень нарушений и средняя, но бренд так же угодил в список нежелательных к покупке.
Не понравились экспертам также конфеты под марками:
- "Ваш выбор / Родные напевы", батоничики
- "Коммунарка", нежное суфле
- "Рот Фронт", птичье молоко
- "Просто!", Александровские коровки
- "Дикси", молочные
- "Азовская кондитерская фабрика", молочные
- "Ивкон", Сливочки из Крыночки
- "Красный Октябрь".
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.