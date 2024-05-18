Теперь штрафовать будут прямо на заправке: водителей ждет неприятный сюрприз с 1 июня

Будьте осторожны Автомобилисты, будьте бдительны! Штрафы могут поджидать вас не только на дорогах, но и на автозаправочных станциях (АЗС). Эксперты портала "Главсовет" напоминают о важных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при посещении заправок, сообщает progorod58.ru.

Глушите двигатель перед заправкой Перед тем, как начать заправку, не забывайте глушить двигатель. Это не просто формальность, а мера предосторожности. Пары топлива могут легко воспламениться, особенно если ваш автомобиль имеет проблемы с системой зажигания. Чтобы избежать опасности, лучше всегда выключать двигатель перед заправкой.

Соблюдайте дистанцию между автомобилями

Дистанция между автомобилями на заправке также играет важную роль. Правила устанавливают минимальное расстояние в три метра между машинами. Если вы стоите в очереди на въезд, убедитесь, что дистанция между автомобилями составляет не менее одного метра. Это позволит избежать аварий и обеспечить безопасность на АЗС.

Не нарушайте правила дорожного движения

Не забывайте, что правила дорожного движения (ПДД) действуют и на заправках. Запрещено проезжать сквозь АЗС, поворачивать или разворачиваться на ее территории. Превышение скорости также может привести к неприятным последствиям и штрафам.

Избегайте действий, способных вызвать пожар