Мэра Инты оштрафовали на 250 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями

Фото: Администрации Инты

Мэр Инты, Владимир Киселев, и его подчиненная, директор местного управления ЖКХ, Екатерина Гутовская, были объявлены виновными в злоупотреблении своими полномочиями. Решение было принято Интинским городским судом. В 2021 году Екатерина Гутовская, при приемке работ по ремонту асфальтного покрытия улицы Мира в Инте, договорилась с экспертным подразделением из Ярославля о том, чтобы в акте экспертизы отразить только две пробы асфальта, которые успешно прошли испытания. Третья проба, не прошедшая испытание, не была указана в заключении.

Таким образом, Екатерина Гутовская приняла работы низкого качества от подрядчика, действуя вопреки интересам службы. Суд пришел к выводу, что Владимир Киселев дал незаконное указание Екатерине Гутовской в отношении совершения таких действий.

Главе администрации Инты приговором было признано виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 Уголовного кодекса), и ему назначено штрафное взыскание в размере 250 тысяч рублей.

Кроме того, ему было назначено дополнительное наказание - на два года лишение права занимать должности на государственной и местной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Екатерина Гутовская, в свою очередь, признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса), и ей назначено штрафное взыскание в размере 70 тысяч рублей.

Однако, суд смягчил наказание, учитывая срок содержания под стражей и под домашним арестом, а также запрет на определенные действия в период предварительного следствия. Итоговый штраф сократился до 25 тысяч рублей.

Столь серьезные обвинения в адрес мэра Инты вызывают настороженность в обществе. Ведь это уже третий руководитель администрации города, подвергнутый уголовному преследованию. До Владимира Киселева, в подобную ситуацию попали Лариса Титовец и Павел Смирнов.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу. Однако, если это произойдет, Владимир Киселев больше не сможет занимать должность главы муниципального округа, руководителя администрации Инты. А до тех пор, пока приговор не вынесен окончательно, он остается на своей должности.