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Жителям Коми доступен предзаказ на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro

Жителям Коми доступен предзаказ на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro Фото МТС

МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro с выгодой для клиентов до 50 000 рублей. Продажи новинки стартуют 16 апреля. 

HONOR Magic6 Pro в цветах "Графитовый черный" с задней панелью из матового стекла и "Шалфейный зеленый" с отделкой из текстурной экокожи уже доступен для предзаказа. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) стоимостью 29 990 рублей в подарок.

— Флагманский сегмент смартфонов активно растёт, в частности, мы видим высокий интерес покупателей к устройствам дороже 80 000 рублей. За последние пять лет их доля значительно увеличилась. Например, если в первом квартале 2019 года доля продаж флагманских смартфонов составляла всего 1% в штуках и 7% в деньгах от продаж всех смартфонов в России, то в первом квартале 2024 года эти устройства заняли уже 7% в штуках и 34% в деньгах. HONOR Magic6 Pro – один из наиболее ярких представителей флагманских устройств, обладающий самыми востребованными у потребителей технологическими характеристиками, и мы уверены, что смартфон уже на этапе предзаказа станет хитом продаж, — говорит коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов. 

За день до старта предзаказа МТС первой в России презентовала HONOR Magic6 Pro в своем флагманском магазине в Москве. Мероприятие посетили актер и продюсер Милош Бикович и режиссер и сценарист Анна Меликян. Гости презентации рассказали о том, какую роль флагманские смартфоны играют в современном кинематографе и поделились своим опытом использования смартфонов, в том числе в качестве инструмента для работы.
 

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