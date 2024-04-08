Более 350 семей села Койгородок получили доступ к современным цифровым сервисам от "Ростелеком"

"Ростелеком" построил волоконно-оптическую сеть по технологию PON* в селе Койгородок, расположенном в юго-восточной части Республики Коми.

Благодаря выполненным работам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом (до 800 Мбит/c) и современными цифровыми сервисами получили почти 360 семей, проживающие в 30 многоквартирных домах. Ранее в населенном пункте, отдаленном от Сыктывкара почти на 200 км, услуги связи предоставлялись только по медным линиям.

— Долгое время вопрос цифровизации села оставался открытым. Во многом благодаря запуску больших федеральных проектов сегодня появилась возможность развивать здесь стационарные услуги связи и для частных клиентов. Сейчас сеть PON действует в республике уже в шести сельских районных центрах — это Троицко-Печорск, Объячево, Корткерос, Визинга, Выльгорт, Айкино. Теперь к этому списку присоединился и Койгородок. По оптической технологии абоненты получают скорость уже не 10 Мбит/c (это максимум, который могла дать медная линия), а в десятки раз больше, — сказал Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО "Ростелеком".