Более 350 семей села Койгородок получили доступ к современным цифровым сервисам от "Ростелеком"
- 10:40 8 апреля
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"Ростелеком" построил волоконно-оптическую сеть по технологию PON* в селе Койгородок, расположенном в юго-восточной части Республики Коми.
Благодаря выполненным работам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом (до 800 Мбит/c) и современными цифровыми сервисами получили почти 360 семей, проживающие в 30 многоквартирных домах. Ранее в населенном пункте, отдаленном от Сыктывкара почти на 200 км, услуги связи предоставлялись только по медным линиям.
— Долгое время вопрос цифровизации села оставался открытым. Во многом благодаря запуску больших федеральных проектов сегодня появилась возможность развивать здесь стационарные услуги связи и для частных клиентов. Сейчас сеть PON действует в республике уже в шести сельских районных центрах — это Троицко-Печорск, Объячево, Корткерос, Визинга, Выльгорт, Айкино. Теперь к этому списку присоединился и Койгородок. По оптической технологии абоненты получают скорость уже не 10 Мбит/c (это максимум, который могла дать медная линия), а в десятки раз больше, — сказал Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО "Ростелеком".
— Конечно, услуги связи для нас очень важны, особенно учитывая географическую удаленность. Доступ в Сеть на хорошей скорости открывает все возможности современного цифрового мира, и это в определенной степени компенсирует большие расстояния. Кроме того, наличие качественного интернета является и важным драйвером развития экономики, туризма. Так что, надеюсь, проект по строительству и расширению оптической сети в нашем селе будет продолжен, — прокомментировала Лариса Ушакова, глава муниципального района "Койгородский".
Койгородок — административный центр Койгородского района Республики Коми. Датой основания села, стоящего на правом берегу реки Сысола, считается 1586 год — именно тогда оно было впервые упомянуто в письменных источниках. Сейчас в населенном пункте проживают почти 3 тысячи человек. В селе расположен дом-музей народного писателя Республики Коми Ивана Григорьевича Торопова, а также Церковь Нерукотворного образа Спасителя — памятник архитектуры начала XIX века.
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