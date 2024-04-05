Гостей в Коми будет встречать цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Республики Коми. Помощник для путешественников, разработанный сервисом бронирования отелей МТС Travel, подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel.

Онлайн-путеводитель расскажет гостям о доступных вариантах культурной программы как на случай короткого визита в Коми, так и для более детального знакомства с регионом. Помимо достопримечательностей Сыктывкара, цифровой гид предлагает туристам посетить такие туристические "магниты", как Столбы выветривания Маньпупунёр, Национальный парк "Югыд Ва", Печеро-Илычский заповедник и другие хиты региона.

Особое внимание в онлайн-гиде уделено гастрономии. Местная кухня – одна из визитных карточек региона, без которой впечатления от поездки будут неполными. Путеводитель не только расскажет о гастрономических специалитетах, но и сориентирует путешественников, где их можно попробовать.