Защита от мошенничества: МегаФон блокирует каждый десятый вызов с подмененным номером

МегаФон подключил к единой государственной платформе верификации звонков ИС "Антифрод"* уже более 20 региональных и виртуальных операторов. Решение реализовано через облачные технологии российской компании X-Labs, что позволяет другим операторам экономить свои затраты и при этом эффективно защищать свою нумерацию от подмены. С января 2024 года таким образом было выявлено и предотвращено порядка 300 тысяч вызовов с подменными номерами.

На сегодня специалисты МегаФона успешно подключили 25 операторов к облачной верификации вызовов: эти компании уже прошли тестирование в Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ) и получили акт о подключении к государственной информсистеме "Антифрод". Еще семь операторов сейчас находятся на финальном этапе тестирования.

Присоединение новых участников к информсистеме уже дало первые результаты: с начала текущего года через ИС "Антифрод" было проверено около 3 млн звонков с нумерацией подключенных операторов. Из этого числа каждый десятый вызов не прошел проверку и был заблокирован, так как совершался злоумышленниками с использованием подмены номера.