Сейчас стыдно включать эти две песни, а раньше это были мегахиты 1990-х

В 1990-е годы в России был популярен жанр эстрадной музыки, и множество групп и исполнителей стали хитами и обрели широкую популярность. Некоторые из этих групп и треков стали символами того времени, однако с течением времени некоторые из них вызывают улыбку и легкое смущение у слушателей, особенно у молодого поколения.

Одной из таких песен является "Малолетка дура-дурой" группы "Ахи-вздохи". Этот трек был выпущен в 1999 году и быстро стал популярным благодаря своему провокационному тексту и заразительному рефрену. Однако сейчас он может вызывать недоумение и считается несколько неуместным для современной аудитории.