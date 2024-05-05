Злостный нарушитель ПДД спровоцировал аварию аварии в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 4 мая произошла авария, виновником которой стал заядлый нарушитель, за которым числиться 49 нарушений ПДД

Водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 2003 года рождения, двигался по улице Коммунистической в направлении Октябрьского проспекта, со стороны улицы Старовского. На перекрестке улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта (кольцо) он не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с ВАЗ-2107 которым управлял мужчина 1998 года рождения.