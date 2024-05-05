Злостный нарушитель ПДД спровоцировал аварию аварии в Сыктывкаре
- 12:00 5 мая
- 12+
- Влад Смекалов
Фото: https://vk.com/club201798974
В Сыктывкаре 4 мая произошла авария, виновником которой стал заядлый нарушитель, за которым числиться 49 нарушений ПДД
Водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 2003 года рождения, двигался по улице Коммунистической в направлении Октябрьского проспекта, со стороны улицы Старовского. На перекрестке улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта (кольцо) он не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с ВАЗ-2107 которым управлял мужчина 1998 года рождения.
По информации ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2107. У него диагностирован ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника, сотрясение мозга, а также возможная черепно-мозговая травма. Водитель был госпитализирован.