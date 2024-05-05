В центре Сыктывкара снесут ветхое строение

Одно из старых зданий в Сыктывкаре ожидает сноса, и уже половина многоэтажного дома на улице Оплеснина была разобрана

Это здание находится напротив лицея народной дипломатии и на протяжении длительного времени оставалось пустым. Жилой дом в городе Сыктывкаре был построен еще в 1961 году.