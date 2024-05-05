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В центре Сыктывкара снесут ветхое строение

В центре Сыктывкара снесут ветхое строениеФото: https://vk.com/club201798974

Одно из старых зданий в Сыктывкаре ожидает сноса, и уже половина многоэтажного дома на улице Оплеснина была разобрана

Это здание находится напротив лицея народной дипломатии и на протяжении длительного времени оставалось пустым. Жилой дом в городе Сыктывкаре был построен еще в 1961 году.

Напомним, что мэр Владимир Голдин в постановлении от 18 апреля сообщил о принятии решения о сносе дома в рамках реализации муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период с 2013 по 2027 годы».
 

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