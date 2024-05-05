В центре Сыктывкара снесут ветхое строение
- 09:00 5 мая
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- Влад Смекалов
Фото: https://vk.com/club201798974
Одно из старых зданий в Сыктывкаре ожидает сноса, и уже половина многоэтажного дома на улице Оплеснина была разобрана
Это здание находится напротив лицея народной дипломатии и на протяжении длительного времени оставалось пустым. Жилой дом в городе Сыктывкаре был построен еще в 1961 году.
Напомним, что мэр Владимир Голдин в постановлении от 18 апреля сообщил о принятии решения о сносе дома в рамках реализации муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период с 2013 по 2027 годы».