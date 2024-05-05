Православные жители Сыктывкара встретили Благодатный огонь и Пасху
- 11:45 5 мая
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- Влад Смекалов
В ночь с 4 на 5 мая в Свято-Стефановском кафедральном соборе прошло пасхальное богослужение, на которое прибыл благодатный огонь из Москвы, привезенный главой Коми, Владимиром Уйбой.
Ночью перед церковью были размещены сотрудники ГИБДД и полиции. Последние проверяли вещи на входе в храм, а сотрудники МЧС проверили все храмы и церкви Коми на соблюдение противопожарных мер.
Множество прихожан пришли в церковь задолго до начала службы. Очередь образовалась возле палаток, где продавали свечи, лампады и куличи. Служба началась после 23 часов. Прихожане услышали молитвы не только на русском языке, но также на коми и английском.
Важной частью службы был крестный ход: люди обошли церковь под песнопения и звон колоколов. Из-за снега люди, несшие горящие свечи, осторожно прикрывали пламя рукой, пишет БНК.
Традиционно в Коми был доставлен кусочек благодатного огня. Сначала он был доставлен из Иерусалима в Москву, затем передан в аэропорту "Внуково" и отправлен специальным рейсом в столицу Коми. Он прибыл в город около 2:00. После чего огонь привез лично глава Республики Коми Владимир Уйба.
Празднование Пасхи в Сыктывкаре продолжится 5 мая. Рядом с церковью будут развернуты торговые ряды, где можно будет приобрести сувениры, выпечку, шашлык и другие товары. В 12:00 мэр Владимир Голдин и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим поздравят горожан с Пасхой.