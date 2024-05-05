Православные жители Сыктывкара встретили Благодатный огонь и Пасху

В ночь с 4 на 5 мая в Свято-Стефановском кафедральном соборе прошло пасхальное богослужение, на которое прибыл благодатный огонь из Москвы, привезенный главой Коми, Владимиром Уйбой.

Ночью перед церковью были размещены сотрудники ГИБДД и полиции. Последние проверяли вещи на входе в храм, а сотрудники МЧС проверили все храмы и церкви Коми на соблюдение противопожарных мер.