В Коми водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия
- 10:30 5 мая
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- Влад Смекалов
Водитель Opel Zafira сбил пешехода на нерегулируемом дорожном переходе в Усинске и покинул место происшествия.
В Усинске произошла автомобильная авария, о которой сообщено в УГИБДД МВД по Коми. Инцидент произошел 3 мая в 16:00 на улице 60 лет Октября. Водитель Opel Zafira, 1962 года рождения, двигался по направлению от улицы Пионерская и врезался в пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После столкновения водитель Opel скрылся с места происшествия. В результате пострадал молодой человек, 2007 года рождения, который получил ушиб и растяжение связок локтя и колена. Госпитализация потерпевшему не потребовалась.
Водитель автомобиля имеет стаж вождения с 1999 года. Полиция уже начала расследование произошедшего и ищет виновника ДТП. Важно помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения и уважать пешеходов на дороге, сообщило УГИБДД МВД по Коми.