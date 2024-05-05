В Коми водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

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Водитель Opel Zafira сбил пешехода на нерегулируемом дорожном переходе в Усинске и покинул место происшествия. В Усинске произошла автомобильная авария, о которой сообщено в УГИБДД МВД по Коми. Инцидент произошел 3 мая в 16:00 на улице 60 лет Октября. Водитель Opel Zafira, 1962 года рождения, двигался по направлению от улицы Пионерская и врезался в пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После столкновения водитель Opel скрылся с места происшествия. В результате пострадал молодой человек, 2007 года рождения, который получил ушиб и растяжение связок локтя и колена. Госпитализация потерпевшему не потребовалась.