Каждый второй житель Коми пользуется Телеграм
- 12:31 14 марта
- 0+
- AnnaAnna
Цифровая экосистема МТС на основе собственных больших данных проанализировала использование мессенджера Telegram* в России в четвертом квартале 2023 года. Согласно данным МТС Ads, количество жителей Республики Коми, пользующихся мессенджером Telegram, составило 50% от всего населения региона.
В целом в России ежемесячное количество пользователей Telegram в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 года. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp**, однако рост ежемесячного количества пользователей этого мессенджера год к году был ниже – 8%.
Больше 70% пользователей используют Telegram активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени.
В Топ-3 регионов с самой большой долей ежемесячной аудитории Telegram от всего населения вошли: Магаданская область – 70%, Республика Саха (Якутия) – 67%, Санкт-Петербург – 65%. На четвертом месте оказались Камчатский край, Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика – в этих регионах 61% населения ежемесячно пользуется мессенджером Telegram.
Пятое место разделили между собой Мурманская область, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Москва, Сахалинская область, Республика Хакасия, Чукотский автономный округ – мессенджером пользуется 60% населения этих регионов.
После блокировки ряда социальных сетей в марте 2022 года ежемесячное количество пользователей Telegram выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что из обычного мессенджера он стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.
Методология исследования
Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.
В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.
О МТС Ads
Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-решений на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов — платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог, платформа для рассылки сообщений МТС Omnichannel, DSP для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP.