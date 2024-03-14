Каждый второй житель Коми пользуется Телеграм

Цифровая экосистема МТС на основе собственных больших данных проанализировала использование мессенджера Telegram* в России в четвертом квартале 2023 года. Согласно данным МТС Ads, количество жителей Республики Коми, пользующихся мессенджером Telegram, составило 50% от всего населения региона.

В целом в России ежемесячное количество пользователей Telegram в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 года. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp**, однако рост ежемесячного количества пользователей этого мессенджера год к году был ниже – 8%.