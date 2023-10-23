Сериала для школьников "#ШКЛТ2" возвращается на экраны со вторым сезоном

Видеосервис Wink.ru представил тизер второго сезона юмористического сериала для школьников "#ШКЛТ2" (12+) с Егором Дружининым и Светланой Камыниной в главных ролях. Шоуранерами проекта выступают Наталья Еприкян и Дмитрий Грачев, режиссером — Алексей Кокорин. Премьера первых эпизодов проекта из 16 серий состоится 2 ноября 2023 года эксклюзивно на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Балет", "Ухожу красиво", "Актрисы", "Макс и Гусь", "Плакса"‎, "‎Короче, план такой"‎ и другие). Производством сериала занимается кинокомпания "Студия Гранат" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=RJ6M8t2f5Tk

"#ШКЛТ2" — оригинальный проект, сочетающий жанры сериала и скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами. В сериале есть как пародии на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин, так и сюжетные истории. Они объединяют юмор, приключения, узнаваемые ситуации и интересные познавательные элементы. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они преодолевают трудности, обретают друзей, снимают скетчи, музыкальные клипы и получают новые знания. И понимают, что без помощи взрослых из первого сезона им не обойтись.