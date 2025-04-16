"Пенсионный возраст повысят до 70 лет": Госдума "обрадовала" россиян новым объявлением по пенсиям в РФ

Текущая реформа, стартовавшая в 2019 году, предусматривает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году.

Депутат Госдумы Михаил Делягин предполагает, что разговоры о возможном увеличении пенсионного возраста могут быть связаны с данными Минздрава о растущей продолжительности жизни россиян. Министр здравоохранения Михаил Мурашко действительно сообщал о позитивной динамике в этом направлении, что теоретически может быть использовано как аргумент для более позднего выхода на пенсию. По мнению Делягина, подобные заявления могут быть попыткой подготовить общественное мнение к повышению пенсионного возраста до 70 лет или даже выше.

Вопрос об увеличении пенсионного возраста не является исключительным для России. В ряде стран уже предприняты шаги по его повышению или рассматривается такая возможность. Например, в Швеции пенсионный возраст составляет 67 лет, хотя предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию с 64 лет. В Италии пенсионный возраст может варьироваться в зависимости от трудового стажа и достигать 67 лет и 3 месяцев. В Тайване пенсионный возраст постепенно увеличивается и к 2028 году достигнет 68 лет.

В то же время, в некоторых странах пенсионный возраст значительно ниже. В Индонезии он составляет 58 лет, в Бангладеш – 59 лет, а в Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Эти различия объясняются демографическими и экономическими условиями каждой страны.

Однако в европейских странах наблюдается устойчивая тенденция к увеличению пенсионного возраста, что в первую очередь связано с необходимостью адаптации к стареющему населению и обеспечением финансовой стабильности пенсионных систем.

Повышение пенсионного возраста до 70 лет в России вызывает неоднозначную реакцию. Противники этой меры выражают опасения относительно положения работников, занятых на тяжелых и вредных производствах. Существует риск того, что продолжительность работы в таких условиях станет чрезмерной для многих. Также высказываются опасения, что увеличение пенсионного возраста может негативно отразиться на рынке труда, так как опытные специалисты будут дольше оставаться на рабочих местах, что затруднит трудоустройство молодых специалистов.

Сторонники повышения пенсионного возраста утверждают, что увеличение продолжительности жизни является объективным фактом, и люди должны иметь возможность работать дольше. Это также может способствовать уменьшению нагрузки на Пенсионный фонд за счет увеличения периода уплаты страховых взносов. Кроме того, данная мера поможет России соответствовать мировым тенденциям в области пенсионного обеспечения.

С экономической точки зрения, повышение пенсионного возраста может привести к снижению финансовой нагрузки на Пенсионный фонд, позволяя государству экономить средства и направлять их на другие социальные нужды. Однако существует и потенциальный негативный эффект, связанный с ухудшением перспектив трудоустройства для молодых специалистов из-за более длительного присутствия на рынке труда работников старшего возраста. Это также может способствовать росту неформальной занятости среди граждан предпенсионного возраста, ищущих дополнительные источники дохода.

В то же время, для работников, имеющих стабильную работу, увеличение пенсионного возраста может предоставить возможность накопить больший пенсионный капитал. Однако для тех, кто занят тяжелым физическим трудом, особенно в регионах с низкой продолжительностью жизни, эта мера может ухудшить их социальное положение.

В настоящее время отсутствует официальная законодательная инициатива о повышении пенсионного возраста до 70 лет, и маловероятно, что правительство России примет такие изменения в ближайшем будущем. Тем не менее, обсуждение этого вопроса остается актуальным, и возможность принятия подобных решений сохраняется. В случае реализации подобных изменений, вероятно, это произойдет не ранее 2030-х годов, с учетом социально-экономической ситуации и возможных рисков для населения.

Таким образом, вопрос о повышении пенсионного возраста до 70 лет продолжает вызывать дискуссии в обществе и остается в поле зрения экспертов и политиков, поскольку его решение напрямую зависит от демографических и экономических процессов в стране, пишет источник.

Читайте также: