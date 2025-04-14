Чистое мясо, никакой подделки: в Роскачестве назвали марку проверенной колбасы для оливье

Роскачество поделилось рекомендациями по выбору колбасы для салатов, в частности, для оливье, в преддверии праздников. Специалисты организации изучили более 40 различных марок, чтобы определить наиболее подходящие продукты для этого популярного салата.

Несмотря на то, что в рецептах оливье иногда используются мясные или рыбные ингредиенты, традиционным компонентом является именно колбаса. Ключевой задачей Роскачества был поиск колбасного изделия с превосходными характеристиками для потребителя и приемлемой ценой.