Чистое мясо, никакой подделки: в Роскачестве назвали марку проверенной колбасы для оливье
- 00:20 15 апреля
- Инга Межевикина
Роскачество поделилось рекомендациями по выбору колбасы для салатов, в частности, для оливье, в преддверии праздников. Специалисты организации изучили более 40 различных марок, чтобы определить наиболее подходящие продукты для этого популярного салата.
Несмотря на то, что в рецептах оливье иногда используются мясные или рыбные ингредиенты, традиционным компонентом является именно колбаса. Ключевой задачей Роскачества был поиск колбасного изделия с превосходными характеристиками для потребителя и приемлемой ценой.
В результате исследований, наилучшим вариантом по критерию "цена-качество" была признана колбаса марки "Вязанка". Данная докторская колбаса успешно прошла лабораторные тесты: в её составе не были обнаружены красители и консерванты, а уровень содержания фосфатов соответствовал нормам. Помимо этого, в перечень рекомендованных вошла колбаса "Окраина", получившая высокую оценку и удостоенная общероссийского знака качества, сообщает источник.
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