Врио Главы Коми планирует лично проверить систему записи на прием к врачам в государственных клиниках
- 12:45 23 апреля
- Инесса Богатая
Во время прямого эфира с населением республики временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн ответил на жалобу жительницы Ухты, касающуюся серьезных проблем с записью на прием в Республиканский центр микрохирургии глаза.
Женщина, задавшая вопрос в прямом эфире, рассказала о настоящем "испытании" для пациентов, стремящихся записаться на бесплатную консультацию: требуется звонить по единственному номеру телефона строго один раз в неделю. Результат – от 40 до 60 безуспешных попыток дозвониться каждую неделю в течение двух месяцев.
"Подобная ситуация совершенно неприемлема. Министр здравоохранения Республики Коми уже активно занимается решением этой проблемы. Существует онлайн-запись к специалисту через портал "Госуслуги", необходимо проверить и этот способ", — подчеркнул врио Главы региона.
Ростислав Гольдштейн планирует лично проконтролировать функционирование системы записи на прием к врачам.
Напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что в Коми закрыли 35 классов на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. За неделю с признаками вируса в больницы обратились свыше семи тысяч человек.