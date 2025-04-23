Врио Главы Коми планирует лично проверить систему записи на прием к врачам в государственных клиниках

Во время прямого эфира с населением республики временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн ответил на жалобу жительницы Ухты, касающуюся серьезных проблем с записью на прием в Республиканский центр микрохирургии глаза.

Женщина, задавшая вопрос в прямом эфире, рассказала о настоящем "испытании" для пациентов, стремящихся записаться на бесплатную консультацию: требуется звонить по единственному номеру телефона строго один раз в неделю. Результат – от 40 до 60 безуспешных попыток дозвониться каждую неделю в течение двух месяцев.