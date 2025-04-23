Даже "Пифагоры" зависают на этой задаче: Сколько цифр 8 при счёте от 1 до 100 — сможете ответить верно?

"Про Город"

Вот математическая головоломка, которая заставит ваш мозг поработать! Даже бывшие отличники иногда ошибаются, так что будьте внимательны. У вас всего 30 секунд! Вопрос:

Сколько раз цифра 8 встречается при счете от 1 до 100?