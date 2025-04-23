Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Даже "Пифагоры" зависают на этой задаче: Сколько цифр 8 при счёте от 1 до 100 — сможете ответить верно?

Даже "Пифагоры" зависают на этой задаче: Сколько цифр 8 при счёте от 1 до 100 — сможете ответить верно?"Про Город"

Вот математическая головоломка, которая заставит ваш мозг поработать! Даже бывшие отличники иногда ошибаются, так что будьте внимательны. У вас всего 30 секунд!

Вопрос:

Сколько раз цифра 8 встречается при счете от 1 до 100?

а) десять б) одиннадцать в) девятнадцать г) двадцать

Подумайте хорошенько, прежде чем выбрать ответ.

Ответ:

Правильный ответ - (г) двадцать.

В числовом ряду от 1 до 100 цифра 8 встречается в следующих числах: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98.

Не забудьте, что в числе 88 две восьмерки! Если вы учли это и дали правильный ответ, поздравляем! Вы невероятно внимательны!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости