Даже "Пифагоры" зависают на этой задаче: Сколько цифр 8 при счёте от 1 до 100 — сможете ответить верно?
- 12:06 23 апреля
- Служба новостей
"Про Город"
Вот математическая головоломка, которая заставит ваш мозг поработать! Даже бывшие отличники иногда ошибаются, так что будьте внимательны. У вас всего 30 секунд!
Вопрос:
Сколько раз цифра 8 встречается при счете от 1 до 100?
а) десять б) одиннадцать в) девятнадцать г) двадцать
Подумайте хорошенько, прежде чем выбрать ответ.
Ответ:
Правильный ответ - (г) двадцать.
В числовом ряду от 1 до 100 цифра 8 встречается в следующих числах: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98.
Не забудьте, что в числе 88 две восьмерки! Если вы учли это и дали правильный ответ, поздравляем! Вы невероятно внимательны!
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