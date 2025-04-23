В Сыктывкаре пройдет Всероссийская эстафета "Огонь жизни"

29 апреля, во вторник, в 10:00 на Театральную площадь города доставят факел "Огонь жизни" – артефакт одноименной Всероссийской эстафеты, направленной на развитие донорства костного мозга.

Благотворительный забег проходит с апреля по ноябрь 2025 года. За это время факелоносцы из числа активных граждан различных регионов пронесут символ эстафеты – факел – через 100 городов. Сыктывкар станет в этом списке двадцать пятым.

Эстафета организована Благотворительным фондом "Импакт" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России и Фондом поддержки развития социальных инициатив "Огонь Жизни" и направлена на объединение усилий для спасения жизней людей, больных лейкемией.

В России около 5 000 больных лейкемией, большинству из них уже сейчас жизненно необходим донор костного мозга. Найти подходящего непросто: вероятность совпадения 1 к 10 000.

Эстафета – это важная социальная миссия, разделить которую приглашают жителей Сыктывкара. Каждый может стать донором и спасти чью-то жизнь. Важно понимать, что донорство – безболезненная и безопасная процедура, а для других, возможно, единственный шанс на выздоровление.

Чтобы поддержать проект, не нужно бежать дистанцию или проходить регистрацию. Достаточно прийти 29 апреля на Театральную площадь, где будет работать мобильная станция переливания крови. Любой желающий старше 18 и до 35 лет при предъявлении паспорта и СНИЛС может сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга. Станция будет работать с 09:00 до 13:00.

Помните, что ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь! Полная программа и расписание эстафеты: https://t.me/impact_f



