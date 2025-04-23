Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Республику Коми приехала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

В Республику Коми приехала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Скриншот из видео "Совета Федерации"

Согласно информации пресс-службы Совета Федерации, глава верхней палаты парламента прибыла в республику.

Валентина Матвиенко планирует встретиться с представителями региональной власти и посетить важные социальные учреждения.

Согласно информации, председатель Совета Федерации в рамках поездки проведет переговоры с руководством республики и ознакомится с работой ряда социальных объектов.

В официальном сообщении говорится, что в ходе визита спикер СФ проведет встречу с временно исполняющим обязанности главы республики Ростиславом Гольдштейном. Они обсудят ключевые направления социально-экономического развития региона. Кроме того, отметим, что в программу также включено посещение мемориального комплекса "Вечная слава", посвященного памяти воинам-сыктывкарцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что спикер Совфеда также посетит Республиканский социально-реабилитационный центр "Максаковка".

Также добавим, что Валентина Матвиенко примет участие в форуме "Гордость. Уверенность. Победа", который соберет мэров городов, глав районов, сельских и городских поселений региона.

...

  • 0

Популярное

Последние новости