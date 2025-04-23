В Республику Коми приехала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
- 12:45 23 апреля
- Инесса Богатая
Согласно информации пресс-службы Совета Федерации, глава верхней палаты парламента прибыла в республику.
Валентина Матвиенко планирует встретиться с представителями региональной власти и посетить важные социальные учреждения.
Согласно информации, председатель Совета Федерации в рамках поездки проведет переговоры с руководством республики и ознакомится с работой ряда социальных объектов.
В официальном сообщении говорится, что в ходе визита спикер СФ проведет встречу с временно исполняющим обязанности главы республики Ростиславом Гольдштейном. Они обсудят ключевые направления социально-экономического развития региона. Кроме того, отметим, что в программу также включено посещение мемориального комплекса "Вечная слава", посвященного памяти воинам-сыктывкарцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Отметим, что спикер Совфеда также посетит Республиканский социально-реабилитационный центр "Максаковка".
Также добавим, что Валентина Матвиенко примет участие в форуме "Гордость. Уверенность. Победа", который соберет мэров городов, глав районов, сельских и городских поселений региона.