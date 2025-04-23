Теперь всегда готовлю творожную запеканку только так – получается воздушное лакомство, как суфле, просто тает на языке

Творожная запеканка – это классика, любимая многими за ее нежную текстуру и простоту приготовления. Предлагаем вам рецепт, который позволит создать невероятно воздушную и тающую во рту запеканку без использования муки и манки.

В этом рецепте мы делаем ставку на легкость и пышность, исключая ингредиенты, которые могут утяжелить текстуру. Секрет прост: творог, яйца, сахар, сметана, немного крахмала, ваниль и сливочное масло. Этот набор гарантирует восхитительный вкус и неповторимый аромат.

В глубокой миске соедините творог, яичные желтки, сметану, сахар, ванилин, крахмал и щепотку соли. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, чтобы не осталось ни единого комочка. В отдельной посуде взбейте яичные белки до образования устойчивых пиков – это ключевой момент для создания воздушной текстуры.

Осторожно введите взбитые белки в творожную массу, используя мягкую лопатку. Перемешивайте деликатно, стараясь сохранить воздушность. Выложите получившуюся смесь в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Это обеспечит золотистую корочку и предотвратит прилипание.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут, пока запеканка не приобретет аппетитный золотистый цвет и аромат. В процессе выпечки она слегка поднимется, а после остывания немного осядет – это естественное явление, которое сделает ее еще более нежной.

Подавайте запеканку теплой или охлажденной, дополнив ее любимым вареньем, сметаной или свежими ягодами. Это прекрасный вариант для завтрака или десерта, который порадует всю семью и станет вашим коронным блюдом, пишет источник.

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