Ученые огласили самое полезное масло: не оливковое, не сливочное и в два раза полезнее кунжутного
- 17:01 23 апреля
- Денис Косяков
Хотите сделать свой летний салат не только вкусным, но и полезным? Забудьте о привычном подсолнечном масле и откройте для себя мир натуральных заправок, богатых омега-3 и витаминами! Главное – знать, на что обращать внимание при покупке.
Секрет полезного масла: холодный отжим и честная этикетка
Эксперты утверждают: для салатов выбирайте только нерафинированные масла холодного отжима. Этот способ производства позволяет сохранить максимум полезных веществ, таких как витамины, фосфолипиды и незаменимые омега-кислоты. Избегайте масел, полученных с использованием растворителей – они теряют большую часть своих полезных свойств. Ищите на этикетке обозначения Extra Virgin, Virgin или "первый сорт".
Омега-баланс: не ограничивайтесь оливковым маслом!
Не существует идеального масла, поэтому комбинируйте разные виды. Оливковое масло богато омега-9, подсолнечное – омега-6, а льняное – чемпион по содержанию омега-3. Важно помнить о балансе: мы часто получаем слишком много омега-6 из-за фастфуда, и недостаточно омега-3. Добавьте в свой рацион льняное или рыжиковое масло – всего одна чайная ложка в день поможет восполнить дефицит. Открытую бутылку используйте в течение 2-4 недель, так как масло быстро портится на свету.
Топ-5 необычных советов для кулинарных экспериментов:
- Кунжутное масло с медом – идеальная заправка для азиатских салатов (помните об аллергии!).
- Тыквенное масло прекрасно сочетается со сладостью запеченной моркови.
- Льняное масло используйте только в холодных блюдах, чтобы сохранить его полезные свойства.
- Осадок на дне бутылки – это не дефект, а источник ценных фосфолипидов. Просто взболтайте масло перед употреблением!
- Выбирайте масло в темной бутылке или металлической упаковке, так как свет разрушает витамины.
Как не купить подделку оливкового масла?
К сожалению, на рынке много подделок оливкового масла Extra Virgin. Вот три совета, которые помогут вам сделать правильный выбор:
- Ищите на этикетке обозначение PDO (защищённое наименование места происхождения).
- Обратите внимание на дату розлива – она должна быть не позднее 12 месяцев с момента покупки.
- Храните масло в тёмном месте, подальше от солнечного света.
Срочно в холодильник! Сроки хранения масел:
- Льняное масло – 4 недели.
- Тыквенное масло – 2 месяца.
- Подсолнечное масло – 3 месяца.
- Оливковое масло – до 6 месяцев (при правильном хранении).
Простой способ проверить свежесть: капните масло на салфетку. Если через час осталось только жирное пятно – все в порядке. Желтый ореол говорит о том, что масло окислилось и его лучше не употреблять.
P.S. Если вы выбрали масло с пометкой "органик", убедитесь, что на упаковке есть знак ГОСТ Р 56508-2015. И не бойтесь экспериментировать! Даже обычный майонез можно сделать полезнее, добавив в него ложку горчичного масла, пишет rskrf.ru.
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