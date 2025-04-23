Коми достигла новых высот в сельском хозяйстве: больше молока и мяса для жителей

В республике в общей сложности производство молока достигло 57 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Лидирующую позицию по общему объему надоев занял Корткеросский район. Там получили 11 853 тонны молока, что соответствует 28% от общего показателя. Следом идет Сысольский район с результатом 7 337 тонн (17%), а замыкает тройку лидеров Ухтинский район, где надоили 4 369 тонн (10%).

В среднем каждая корова в регионе дала 5 835 килограммов молока, что на 2,5% превосходит прошлогодний уровень. Племенные хозяйства продемонстрировали еще более впечатляющие цифры – 6 722 килограмма продукта на одну корову, что на 5,7% больше, чем в 2023 году.

Ряд предприятий продемонстрировали высокую продуктивность. В частности, ООО "Межадорское" и ООО "Пригородный" получили более 8 тысяч килограммов молока от каждой коровы. ООО "Зеленый луг", СПК "Исток", ООО "Небдинский" и ООО "Северная Нива" также превысили средние показатели, получив более 7 тысяч килограммов молока на фуражную корову.

Помимо молочного сектора, в Республике Коми увеличилось производство мясной продукции. За минувший год произведено 31 тысяча тонн скота и птицы в живом весе, при этом основная доля – 85% – пришлась на свинину и мясо птицы. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия региона увеличили производство яиц до 124,7 миллиона штук, что на 4,3% превышает показатели 2023 года.

Указанные результаты свидетельствуют об устойчивом развитии агропромышленного комплекса республики и росте эффективности деятельности местных хозяйств.