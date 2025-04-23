В одной из больниц Коми появились новые аппараты УЗИ
- 17:30 23 апреля
- Инесса Богатая
Новая техника появилась в Сосногорской центральной районной больнице.
Приобретение оборудования стало возможным благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".
"УЗИ-аппарат Versana Premier превосходит предыдущие модели по многим параметрам. Его универсальность позволяет проводить широкий спектр обследований: от органов брюшной полости и грудной клетки до сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, а также в областях маммологии, акушерства, гинекологии и урологии. Аппарат использует технологии 3D-4D и эластографии (оценки плотности тканей внутренних органов), при этом отличается простотой управления и, по словам врачей, высокой надежностью", — подчеркнула врач УЗИ Елена Матвеева.
Второй ультразвуковой диагностический комплекс, LOGIQ P9, обладает схожим функционалом и качеством визуализации.
Новое оборудование оснащено передовыми датчиками, что в сочетании с высоким качеством изображения позволяет врачам проводить более точную диагностику и выявлять заболевания на ранних стадиях. Это, в свою очередь, способствует более оперативному началу лечения для пациентов.
С начала текущего года в медицинские учреждения Республики Коми в рамках национального проекта поступило 2,5 тысячи единиц современной техники, включая дефибрилляторы, мониторы пациента, аппараты искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование.