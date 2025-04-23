В одной из больниц Коми появились новые аппараты УЗИ

Новая техника появилась в Сосногорской центральной районной больнице.

Приобретение оборудования стало возможным благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

"УЗИ-аппарат Versana Premier превосходит предыдущие модели по многим параметрам. Его универсальность позволяет проводить широкий спектр обследований: от органов брюшной полости и грудной клетки до сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, а также в областях маммологии, акушерства, гинекологии и урологии. Аппарат использует технологии 3D-4D и эластографии (оценки плотности тканей внутренних органов), при этом отличается простотой управления и, по словам врачей, высокой надежностью", — подчеркнула врач УЗИ Елена Матвеева.