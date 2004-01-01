РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Утрата близкого человека – большое горе. В такой момент сложно одному справиться с навалившимися проблемами и можно легко быть обманутым. Мы подскажем как справиться с бедой.

Организация похорон включает
несколько этапов:

Оформление документов
Выбор места для погребения
Памятники
Благоустройство
Выбор транспорта
Поминальные мероприятия
Проведение похорон

Оформление документов

Важно проверять получаемые справки и свидетельства на соответствие данных, отсутствие неточностей и исправлений. Необходимо, чтобы на всех документах присутствовали печати и подписи лиц, ответственных за их выдачу. Выполняя организацию похорон, необходимо получить: свидетельство о смерти, которое выдает морг, свидетельство о смерти с гербовой печатью, которое получают в МФЦ или в ЗАГСе, справку о смерти для получения похоронного пособия.

Выбор места для погребения и способа захоронения

Покойного можно похоронить рядом с родственником, если есть такая возможность. Если нет, то места определяется по факту смерти, по порядку свободных мест. Для уточнения точной стоимости погребения следует связаться с справочной службой. Специалист подберет место захоронения, исходя из наличия свободных мест на кладбище.

Покупка ритуальных принадлежностей на похороны

Родственники умершего могут сами выбрать похоронные принадлежности (ритуальный венок, гроб и пр.) или доверить этот процесс специалисту компании, занимающейся ритуальными услугами.

Более 30 лет заботы о сохранении памяти: компания “Колер” предлагает услуги по благоустройству захоронений

Адреса и телефоны в Сыктывкаре:
• улица Калинина 2А. Телефоны: 62-99-62, 55-48-45;
• Ухтинское шоссе, 4, напротив базы “Магнит”. Телефоны: 62-51-23, 562-762;
• улица Первомайская, 25. Телефоны: 44-87-68, 552-072.
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С 1993 года предприятие "Колер" оказывает ритуальные услуги в Сыктывкаре с особым пониманием и деликатностью. В компании знают, как важно в трудные моменты жизни опереться на профессионалов, которые возьмут на себя все хлопоты и помогут организовать достойные проводы ваших близких.

Предприятие “Колер” занимается профессиональным изготовлением и установкой памятников и надгробий из гранита и мрамора, а также ритуальных металлоизделий. Большой опыт работы на рынке ритуальных услуг и использование качественных материалов обеспечивают долговечность продукции. У предприятия есть собственное камнерезное производство. Вам помогут подобрать подходящий тип памятника или изготовят по вашему желанию надгробие любой сложности. Также профессионально установят памятник на месте захоронения, чтобы обеспечить долгий срок службы.

В компании вам помогут подобрать подходящий памятник или создадут индивидуальное надгробие, которое станет вечным символом памяти. При заказе гравировки по камню или фотокерамики на памятник художники бережно подойдут к выбору фотографии и надписей, чтобы сохранить светлые воспоминания о вашем близком человеке.

Также компания “Колер” предлагает другие ритуальные изделия: гробы, венки, ограды. Кроме этого к вашим услугам доступен собственный катафалк.

Доверьтесь профессионалам "Колер". Там бережно позаботятся о том, что важно для вас.

Благоустройство

Опора в тяжелый период: комплексная организация похоронных мероприятий и кремации в Сыктывкаре

Адреса в Сыктывкаре:
— Ухтинское шоссе, 2;
— улица Эжвинская, 1/5.
— Верхний Чов, 100.
Обратиться в ритуальный салон “Феникс” можно по телефону: 8(908)710-06-03.
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В моменты горя, когда эмоции переполняют, сложно сосредоточиться на множестве задач, которые встают перед родственниками и близкими людьми ушедшего из жизни человека.

Именно в такие минуты важно довериться профессионалам, способным принять на себя ответственность за каждую деталь, сохранив достоинство и уважение к памяти усопшего.

Предоставление комплексного сервиса одной компанией помогает не распылять внимание на лишнюю коммуникацию. Ритуальный салон “Феникс” возьмет на себя все необходимые заботы, обеспечивая возможность достойно проводить близкого человека в последний путь.

Компания предлагает полный спектр услуг:
— комплексная организация похорон;
— благоустройство могил;
— изготовление металлических крестов и оградок;
— изготовление столиков и скамеек;
— изготовление фотокерамики;
— изготовление памятников с бесплатным хранением до установки;
— печать текста на траурных лентах.

Также в наличии салона имеется большой выбор разнообразных венков и крестов.

Помимо организации традиционных похорон, доступна услуга кремации (с сопровождением до Нижнего Новгорода).

Выбор похоронного транспорта

Для доставки покойного из дома в морг, из морга в храм или к месту погребения арендуется ритуальный катафалк. Для перевозки близких – автобусы с разной вместимостью.

Подготовка обряда прощания с покойным

Включает в себя светские панихиды, религиозные ритуалы, поминальный обед. Специалисты помогут организовать все перечисленные мероприятия.

Проведение поминальных трапез: качественно и деликатно

►Адрес в Сыктывкаре: улица Гаражная, 5.
Телефон: 333-211.
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При потере близкого человека перед родственниками, помимо организации похорон, встает еще одна задача — поминальный обед. Это один из важнейших обрядов, совершаемых в память ушедших людей.

Поминальный обед — это не просто прием пищи, а ритуал, наполненный символическим значением. На столе обычно присутствуют традиционные блюда. Например, обязательными считаются кутья, блины и кисель или компот. Хлеб и соль также занимают важное место на поминальном столе.

Однако подготовка такого формата требует высокой чуткости и внимания к деталям. Не во всех квартирах поместится большое количество гостей, а заниматься готовкой и сервировкой скорбящим родственникам становится морально тяжело.

Сберечь ваше время и душевные силы помогут специалисты своего дела. Поминальные блюда организуют с учетом традиций, пожеланий и деликатности всех моментов.

Почему в таких ситуациях стоит выбрать кафе “Кофе”:
— традиционные и современные поминальные блюда;
— обслуживание большого количества гостей: от 10 до 250 человек;
— тактичное и уважительное обслуживание от персонала;
— наличный и безналичный способ оплаты;
— возможность самовывоза по готовности блюд;
— более 10 лет на рынке организации трапезных мероприятий;
— рядом с кафе есть просторная парковка, где гости смогут оставить автомобили на время трапезы.

Сотрудники “Кофе” учитывают все нюансы поминальных событий: от оформления стола до подбора блюд в соответствии с традициями. Не придется беспокоиться о деталях, ведь гостей обеспечат теплым приемом, позаботятся о своевременной подаче блюд и поддержат уважение к атмосфере памятного дня.

Доверьте все организационные хлопоты профессионалам, чтобы сосредоточиться на самом важном — памяти о близком человеке.

Русские традиции поминальных обедов: память, воплощенная в блюдах

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Поминальный обед — многовековой ритуал, объединяющий живых и ушедших. Каждое блюдо здесь наполнено символизмом: от кутьи до блинов, которые несут сакральный смысл. Традиции помогают выразить скорбь, почтить усопшего и поддержать близких.

Трапеза начинается с кутьи — каши из риса с изюмом. Ее корни — в язычестве, где крупы олицетворяли цикл жизни. Христианство внесло новый смысл: сладость символизирует рай, а целостность зерна — воскресение души. Над блюдом принято читать молитву, а первую ложку оставлять для покойного.

Блины с их круглой формой отсылают к солнцу, уходящему за горизонт, которое всегда возвращается. Первый блин иногда кладут на подоконник или относят на могилу. Тонкие блины напоминают о хрупкости бытия, а золотистый цвет — о светлой памяти.

Салаты вроде винегрета и оливье подчеркивают скромность трапезы. Нарезанные овощи символизируют единство семьи. В знак чистоты помыслов, майонеза стараются избегать.

Горячее — щи, борщ или бульон с лапшой — не только насыщает, но и “согревает” скорбящих, напоминая о домашнем уюте. Суп едят медленно, в тишине, словно растворяя горечь утраты.

Организация поминального обеда требует душевных сил, которых не хватает в дни скорби. Многие семьи обращаются к профессионалам, чтобы сохранить важные традиции.

В Сыктывкаре эту задачу доверяют столовой “Жить вкусно”. Там готовят блюда в исконно русских традициях, воссоздавая атмосферу тепла и уважения.

Русский поминальный обед — мост между прошлым и настоящим. Обращаясь в “Жить вкусно”, вы получаете не просто услугу, а поддержку тех, кто ценит значение этого ритуала.

Проведение похорон