Ростислав Гольдштейн призвал жителей Коми голосовать за проекты благоустройства на 2026 год

В текущем году за возможность войти в программу ФКГС-2026 соревнуются Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Емва, Печора, Воркута, Инта, Усинск и поселок Жешарт.

"Не стану рекомендовать, за какой именно проект отдать свой голос – это личное дело каждого. На портале zagorodsreda.gosuslugi.ru можно ознакомиться с детальным описанием каждой территории, а за разъяснениями можно обратиться в местную администрацию. От участия каждого из нас напрямую зависит размер федеральной поддержки, которую получит республика в 2026 году. Принцип прост: чем больше граждан проголосует за проекты улучшения, тем больше денег выделит федеральный центр на обновление наших дворов, парков и скверов", — сообщил Р. Гольдштейн в своей социальной сети ВКонтакте.

Врио Главы региона напомнил, что благодаря активной позиции населения в текущем году в Республике Коми в рамках ФКГС благоустроят 40 общественных зон и 44 дворовые территории многоквартирных домов.